Ce que ça fait d’être fan de Taylor Swift en ce moment

C’était une file d’attente pour l’enfer des ventes de billets.

Le mardi 15 novembre, les fans de Taylor Swift ont attendu avec impatience le lancement des premières ventes de billets pour la prochaine tournée Eras du chanteur sur Ticketmaster, avec des billets mis en vente à 10 heures, heure locale, pour chacun des stades de la branche nord-américaine de la tournée.

N’ayant pas pu tourner ses albums « Lover » (2019), « Folklore » (2020) et « Evermore » (2020) en raison de la pandémie de COVID-19, la prochaine tournée de Swift est sa première en cinq ans.

Swifties savait que la demande serait élevée.

Cependant, ils n’avaient pas prévu que dans leur quête de billets via le programme Verified Fan de Ticketmaster, ils seraient envoyés au purgatoire de la roue arc-en-ciel. Ou que le site Web planterait. Ou que le courtier en billets annulerait bientôt entièrement les projets de vente de billets au grand public.

Sur Twitter, les fans ont capturé l’anticipation et l’agonie de la file d’attente Ticketmaster. Peu de temps après l’ouverture des billets en prévente de Ticketmaster pour The Eras Tour pour les fans qui avaient un code enregistré (pour éviter l’interférence des bots ou des revendeurs de billets), les utilisateurs ont signalé être éliminé des lignesayant paiements refusés et un éventail d’autres connexions de site vexantes.

En effet, les personnes qui étaient prêtes à acheter des billets ne pouvaient tout simplement pas. Des heures d’anticipation ont entraîné un effondrement retentissant de larmes, de mèmes, de frustration – et demande d’intervention présidentielle en rupture Monopole de Live Nation-Ticketmaster sur les ventes de billets.

« J’avais mon ordinateur portable en place. J’avais l’ordinateur portable de mon petit ami. J’avais six stades différents sur trois ordinateurs portables pour essayer d’obtenir les billets, raconte Ellen Charalambous, une coach de santé et de bien-être de 27 ans basée à New York, à 45secondes.fr. « J’étais au téléphone avec mon ami, et je me disais que ça se passait. On prend les billets parce qu’il reste une personne devant moi, et puis tout d’un coup, j’ai été expulsé. J’étais dévasté. »

Charalambous, qui a assisté au Swift’s Fearless Tour en 2010, dit qu’elle était prête à dépenser entre 500 € et 700 € pour des billets.

AUJOURD’HUI a parlé à des inconditionnels de Swift comme Charalambous, qui avait prévu de prendre quelques billets pour voir le chanteur en concert pour se retrouver un seul Swiftie dans un bassin écrasant d’entre eux.

Dans un article de blog maintenant supprimé, Ticketmaster a expliqué le chaos imprévu, affirmant que sur les plus de 3,5 millions de fans préenregistrés pour le programme Taylor’s Verified Fan, plus de 1,5 million ont reçu des codes.

Mais Ticketmaster a déclaré que les individus – et les bots – sans codes d’invitation « ont conduit à un accès sans précédent » au site, ce qui a entraîné quatre fois plus de demandes système. Greg Maffei, PDG de Liberty Media, qui détient la plus grande part des actions de Live Nation, a déclaré à CNBC que 14 millions de personnes avaient tenté d’acheter des billets lors de la prévente.

Les fans sont sceptiques.

«Ils ont affirmé que 14 millions de personnes essayaient d’accéder au site et d’acheter des billets ce jour-là. Maintenant, je ne comprends pas ça », dit Alex Goldschmidt, 35 ans.

Goldschmidt vit à Los Angeles et est connu parmi les fans de Swift.

Il est apparu en tant que danseur dans son clip « Shake It Off » en 2014. Cinq ans plus tard, Swift l’a surpris, lui et son fiancé, en leur faisant la sérénade lors de leur fête de fiançailles. Il a également assisté à des concerts de Swift pour sa tournée « Speak Now » en 2011, sa tournée « 1989 » en 2015 et sa tournée « réputation » en 2018.

Bien qu’il ait manqué Ticketmaster, Goldschmidt croise les doigts pour l’avenir.

« Je prévois d’essayer d’obtenir des billets plus tard. Je suis quelqu’un qui essaie d’avoir la foi ou d’être optimiste », dit-il. « J’espère que quelque chose se produira dans cette situation qui signifiera que je vois Taylor Swift en concert pour la première fois en cinq ou six ans. »

Résident de l’Alabama, Taylor Wooley, 21 ans, est fan de Swift depuis le début de « Speak Now » et a assisté à un concert pour sa « réputation ».

Après avoir franchi les étapes du programme Verified Fan de Ticketmaster, qui impliquait d’acheter les chansons de Swift et de la suivre sur ses plateformes sociales, elle a senti qu’elle avait prouvé son dévouement en tant que fan – et était prête à aller plus loin.

Pour voir Swift en concert, Wooley était prêt à dépenser près de 600 € en billets. Mardi, elle a attendu Ticketmaster pendant près de cinq heures.

« J’allais sur Twitter pour regarder ce que tout le monde disait, et tout le monde disait exactement la même chose », se souvient-elle, expliquant que vers midi, heure locale, Ticketmaster avait annoncé qu’il suspendait les ventes. « Et puis tout le monde était comme, ‘OK, les gars, ne le rafraîchissez pas. Comme juste attendre.' »

Wooley dit que les ventes étaient encore en pause quelques heures plus tard. À 15 h 30, Ticketmaster a annoncé que la prévente pour les stades de la côte ouest et les utilisateurs de cartes de crédit et de débit Capital One était reportée au lendemain. Pourtant, Wooley gardait espoir. Puis à 17 heures, elle s’est rendue à la fenêtre et a pu acheter des billets.

Mais il n’en restait plus.

« C’était à peu près tout vendu », dit-elle. « Comme, tout était parti. »

AUJOURD’HUI s’est entretenu avec un seul fan qui a réussi à réussir à Ticketmaster: Jordan Goodman, 26 ans, travaille dans les services invités à Orlando, en Floride.

Par la grâce du hasard sur Internet, Goodman a attrapé des billets. Il a acheté quatre billets coûtant 259 € chacun et était prêt à payer jusqu’à 400 €.

« Je ne sais pas comment », dit-il en secouant la tête lors d’une interview sur Zoom, ajoutant qu’il a attendu près de trois heures sur son ordinateur pour effectuer son achat. « C’était une situation stressante. »

En ligne, les fans tweetaient sur les répercussions de changer leurs journées et leurs horaires de travail pour acheter des billets. La décision de Goodman de faire la queue pour les billets, bien que finalement couronnée de succès, s’est accompagnée d’un calcul similaire.

« J’ai fait la queue à 10 heures du matin ici, puis je suis entré pour effectuer l’achat à 1 heure. Et j’ai dû partir travailler à ce moment-là. Je stressais aussi à ce sujet. J’étais comme, je dois soit partir travailler, soit sacrifier ces billets. Vers 12h45, j’ai regardé mon ordinateur portable et j’ai remarqué que j’avais recommencé à bouger. C’est à ce moment-là que j’ai décidé : ‘Je vais juste tenir bon si je suis en retard’, dit Goodman.

Bien que ce soit la première fois qu’il achetait des billets pour un concert Swift, Goodman s’est dirigé vers Ticketmaster prêt pour la bataille … alias armé d’une carte prioritaire de couleur coordonnée.

« Le rouge est la première priorité, le vert une deuxième priorité, puis le bleu est la troisième priorité », dit-il. « J’étais prêt, mais je le parcourais avec mes amis, en m’assurant que nous étions sur la même longueur d’onde sur ce que nous voulions avec les budgets et les sièges. »

Le 14 avril, Goodman assistera au concert de Swift à Tampa, faisant partie d’une mer de fans qui incluent ceux qui ont acheté des billets auprès de revendeurs qui, selon ., coûtent jusqu’à 28 000 € par siège.

« Voir des gens qui ne voulaient pas de billet le donner encore plus cher qu’avant », dit Wooley avant de faire une pause, la frustration dans la voix. « C’était comme, ‘Alors tu as le billet, mais maintenant tu ne veux pas le billet?’ ça n’a aucun sens. »

« Ticketmaster est une très grande entreprise qui a accaparé le marché et n’a qu’un travail à faire », déclare Goldschmidt. « Le fait est qu’ils avaient cinq ans pour anticiper leur préparation à ce niveau de demande. Si tu veux être la seule personne à détenir les clés comme ça, tu dois savoir conduire. Ils ont bâclé le travail, et je pense que c’est comme entièrement sur eux.

Sans nommer directement Ticketmaster, Swift, dans une déclaration publiée sur ses histoires Instagram le 18 novembre, a exprimé sa frustration à l’égard de « l’entité extérieure » qui s’occupait de la vente des billets.

« Il va sans dire que je suis extrêmement protectrice envers mes fans », a-t-elle écrit sur sa story Instagram. « Il est vraiment difficile pour moi de faire confiance à une entité extérieure avec ces relations et ces loyautés, et atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours.

« Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens ont eu tant de mal à obtenir des billets et j’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir. Je ne vais pas excuser qui que ce soit parce que nous leur avons demandé, plusieurs fois, s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et nous étions assurés qu’ils le pourraient.

@taylorswift via Instagram

Swift a donné un message aux personnes qui n’ont pas pu acheter de billets : « Tout ce que je peux dire, c’est que mon espoir est de nous offrir plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons. »

Pour les fans de Swift affamés de performances en direct, assister à la tournée Eras – rendant hommage aux « époques » passées de Swift – reste un phare et un objectif.

« J’ai l’impression que tout le monde devrait avoir un billet. C’est une tournée ‘Eras’. Cela devrait être comme pour les gens qui sont ici depuis le début, jusqu’à maintenant. Ce n’est pas comme la tournée ‘Midnight’s’. C’est comme tout », a déclaré Wooley.