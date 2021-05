Épée et bouclier Pokémon: président de la ligue et bataille réussie d’Endynalos – Rose Tower, Slumber Forest – Solution 12

Dans Épée et bouclier Pokémon ça continue passionnant en fin de partie. Si nous Arena manager Nezz à Spikeford fait et le Ordre sombre pourrait faire un sac, nous sommes autorisés à marcher Claw City. Ici, le difficile à obtenir attend Ordre du dragon par Gym Leader Roy. Nous faisons également un détour dans cette partie de la solution Route 10avant de rentrer Score Ville terre! Nous avançons lentement vers la fin de la partie.

La tour des roses

Après votre troisième confrontation avec l’employé diabolique de la ligue, tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir et de regarder les événements. Vous vous retrouverez bientôt devant la Rose Tower, dans laquelle vous pouvez entrer directement. À l’intérieur, Tom de Macro Cosmos vous confronte en premier. Tom ne compte que sur un Fermicula (type: scarabée, acier), qui, comme toujours, est le plus facile à combattre avec le feu. Après votre victoire, vous montez dans l’ascenseur et continuez votre voyage vers le toit.

Astuce: les employés de la Tour Rose comptent toujours sur des Pokémon de type Acier. Alors placez un Pokémon de type Feu ou Sol en premier avant d’entrer dans l’ascenseur, car vous n’aurez pas la chance de changer à nouveau votre alignement avant longtemps.

Graine électrique – à l’extérieur de la tour. Faites le tour de la tour à gauche et vous trouverez ce que vous cherchez.

Batterie – À l’extérieur de la tour. Faites le tour de la tour à droite et vous trouverez ce que vous cherchez.

Bonbons spéciaux – un objet scintillant sur la prairie au sud de la tour.

TM93 (Mysto Waves) – Dans une Poké Ball jaune au sud de la tour. Se trouve derrière le signe de la société.

En montant, Hop et vous affrontez maintenant Mona et Joel de Macro Cosmos. Les deux envoient un Bronzong et un Kupfanti, chacun au niveau 48, au combat. Bronzong est du type acier et fée. Les attaques de feu, de sol, de fantôme et d’obscurité sont efficaces. Cependant, renonce au psychopathe et au poison. Kupfanti est un Pokémon Acier et, en tant que tel, est sensible aux attaques de type Feu, Combat et Sol. Comme d’habitude, le poison ne cause aucun dommage.

La deuxième équipe se compose d’informations inutiles sur Macro Cosmos et ses employés Karl et Georgia. D’une part, les deux envoient un flunkifer (type: acier, fée) au combat. Il est sensible aux attaques de type feu et sol. Cependant, le poison et le dragon sont complètement inefficaces. Vous devez également vaincre un Kliklak (type: acier). En règle générale, pour les Pokémon Acier, vous avez un net avantage avec le feu, le combat et le sol.

«Ne pensez pas que vous pourriez rencontrer le président de la ligue. Parce que pour cela, il faudrait d’abord passer HER, et c’est complètement impossible. «

Le troisième combat dans l’ascenseur est mené par Jodie et Nate. Les deux envoient un Stahlos (type: acier, plancher) et un Flunschlik (type: acier au sol) au combat. Avec les deux adversaires, vous avez un net avantage avec le feu, l’eau, le combat ou le sol. S’abstient des attaques de type rock (un quart de dégâts) et électro et poison (pas de dégâts du tout). Après votre victoire, vous atteindrez finalement le sommet de la tour.

Lutte contre Olivia

Dès que vous avez atteint le toit de la Rose Tower, vous devez jouer avec son assistante, Olivia. La dame utilisera cinq Pokémon de niveau 50 à 52 dans ce combat.

Cela commence par un Frosdedje (type: glace, fantôme) au niveau 50. Il a la capacité de manteau de neige. Cela a pour effet que la précision des attaques ciblées par Frosdedje est réduite de 20% pendant son appel. De plus, Frosdedje n’est pas endommagé par la grêle. Les attykens de type Fire, Rock, Ghost, Dark et Steel sont très efficaces. D’un autre côté, la glace, le poison et les coléoptères ne font que la moitié des dégâts, normaux et combattent même pas du tout.

Ceci est suivi par un Milotic (Type: Eau) au niveau 51. Ce Pokémon subit le double des dégâts des attaques de Type Plante et de Type Électrique. Cependant, le feu, l’eau, la glace et l’acier sont inefficaces. Le Milotic ne porte pas d’objet, ni de capacité spéciale. Ensuite, vous pouvez le faire avec le Pokémon Amfira de niveau 50 (type: poison, feu). Amfira subit 4 fois les dégâts des attaques de type terrestre, et toujours 2 fois les dégâts causés par l’eau, le psychopathe et la roche. Soyez prudent, car Amfira peut également empoisonner les Pokémon de type Acier et Poison grâce à la capacité de corrosion.

Olivias Fruyal est de niveau 50 et est de type végétal. Vous venez à lui comme d’habitude avec le feu, la glace, le poison, le vol et les coléoptères. Enfin, il y a un Deponitox (type: poison) au niveau 52, qui devient un géant grâce au gigadynamax. Son armure cassée fait perdre à Deponitox une partie de sa défense après une attaque physique, mais son initiative augmente de deux niveaux. Le moyen le plus efficace de combattre cette montagne de déchets est avec des attaques / Pokémon de type sol ou psychopathe.

Forêt endormie

Après votre victoire sur Olivia et après avoir quitté la Rose Tower, vous vous retrouverez à l’hôtel Score City, où vous pourrez soit accompagner le personnel au stade, soit vous y rendre vous-même. Selon que vous voulez faire autre chose avant d’entrer dans le tournoi final. Ici, vous devez vaincre les autres entraîneurs qui espèrent un duel contre le champion. Dans notre guide séparé, nous expliquons exactement comment procéder.

Si vous êtes sorti vainqueur du tournoi, cela devrait en fait être un combat de champions, mais les machinations de Rose interrompent l’événement et poussent Delion à reprendre le combat contre le Finstre Nacht. Vous voyagez vous-même automatiquement avec Hop dans la forêt endormie; Lors de cette deuxième visite, il existe une variété de nouveaux Pokémon que vous pouvez combattre et attraper.

Dans les hautes herbes:

Flunschlik (Galar-Form) – Type: sol, acier. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 5%.

Type Smettbo: Coccinelle, vol. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 5%.

Type maritime: Beetle, Psycho. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 15%.

Type Krarmor: vol, acier. Niveau 45 – 47. Fréquence: 20%.

Somniam – Type: Psycho. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 25%.

Smogmog – Type: Poison, Fée. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 30%.

Sprite d’Overworld:

Type Krarmor: vol, acier. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 5%.

Type maritime: Beetle, Psycho. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 15%.

Somniam – Type: Psycho. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 30%.

Smogmog (forme Galar) – type: poison, fée. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 50%.

En pêchant:

Magikarp – Type: Eau. Niveau 45 – 47. Fréquence: 20%.

Schmerbe – type: eau, sol. Niveau 45 – 47. Fréquence: 20%.

Poisson-chat – type: eau, sol. Niveaux 45 – 47. Fréquence: 60%.

Tous ces Pokémon sont situés dans la partie nord de Slumberwood, vous devez donc d’abord quitter la partie sud, que vous connaissez déjà depuis votre première visite, et ses Pokémon beaucoup plus faibles. Dans cette zone nouvellement accessible, vous pouvez également trouver des éléments utiles, que nous avons répertoriés pour vous comme suit:

Top récupération – objet scintillant. Situé dans le premier champ d’herbe dans la partie nord de la forêt de sommeil.

Graine de brouillard – À l’intérieur d’une Poké Ball. Suivez le chemin nord-est à partir de l’emplacement de la récupération supérieure et vous le trouverez.

Feuille d’herbe mentale – Arrivé dans la zone nord de Slumberwood, vous courez toujours vers l’ouest, sous l’arbre tombé. L’objet est en route, dans une Poké Ball rouge.

TM86 (Phantom Power) – Suit le chemin vers le nord-est d’où l’herbe mentale a été trouvée, traverse l’eau au-dessus du tronc d’arbre tombé. L’objet se trouve au bout du chemin dans une Poké Ball jaune.

Elixir – objet scintillant. Se situe entre l’herbe mentale et le TM86.

Smoke Ball – Suivez le chemin vers l’ouest plus au nord jusqu’à ce qu’il se divise en deux chemins. Il continue sur la gauche, sur la droite vous trouverez cet objet dans une boule Poké rouge.

Conseil: Après avoir terminé la campagne principale, visitez à nouveau la forêt du sommeil et vous aurez l’occasion d’attraper l’un des deux Pokémon légendaires. Vous pouvez savoir exactement comment faire cela dans notre guide séparé sur le contenu de fin de partie.

Arrivé à l’extrémité nord de la forêt endormie, vous rencontrerez à nouveau votre rival Hop. Après votre rencontre avec Sania, suivez-le au nord, sur le pont, puis à l’endroit où vous recevrez soit Rusty Shield soit Rusty Sword, selon l’édition. Parlez ensuite à Hop si vous souhaitez vous rendre automatiquement au stade de Claw City. Sinon, vous pouvez toujours regarder autour de vous.

« Tout ce qui reste de la légende est une épée rouillée et un bouclier négligé … Un peu décevant. »

La nuit noire

Quittez la forêt endormie avec Hop et parlez à Roy devant le Claw Stadium. Ensuite, vous courez vers le nord pour aider le champion dans la lutte contre la nuit noire. À l’intérieur de l’ancien mur, parlez à Olivia et écoutez ce que l’assistant du président Rose a à dire. Puis interagissez avec l’ascenseur à droite d’Olivia pour aller au sous-sol.

« Je t’en supplie! S’il vous plaît, prenez l’ascenseur jusqu’à la centrale électrique souterraine et sauvez le président de la ligue! J’ai déjà envoyé le petit frère du champion en bas, mais je n’ai plus de nouvelles de lui depuis … «

Lutte contre la présidente de la Ligue Rose

Une fois en bas, vous suivez le cours du couloir, qui vous mène finalement à Rose. Après un court monologue de sa part, il s’agit enfin d’un combat. Rose utilise un total de cinq Pokémon, tous de type Acier. On a le deuxième type de plante et un autre a le deuxième type de coléoptère. Ses combattants ont un niveau de 55 à 57 et aucun d’entre eux ne porte d’objet avec eux. Avec les attaques / Pokémon de type Feu, vous avez un net avantage partout.

Gardez à l’esprit que Tentantel a la capacité de pointe de fer, c’est-à-dire que lorsqu’il subit une attaque de contact, il renvoie un huitième de ses PV maximum sous forme de dégâts. Son Pokémon le plus puissant, Patinaraja, devient non seulement un géant grâce au Gigantamax, mais maîtrise également la capacité d’utiliser la force brute. La force brute augmente les attaques avec un effet supplémentaire de 30%. Après avoir vaincu Rose, vous pouvez prendre l’ascenseur à l’extrémité ouest du couloir pour vous rendre à Delion.

Lutte contre Endynalos

Dès que vous aurez atteint le sommet de la tour, vous affronterez le plus puissant de tous les Pokémon à ce jour, Endynalos. Cet être est au niveau 60 et est de type Poison, Dragon. Avec des attaques de type glace, sol, psychopathe et dragon, vous infligez 2 fois plus de dégâts. Cependant, les attaques de type feu, électro, eau, combat, poison et scarabée sont inefficaces contre les Endynalos et les plantes ne font qu’un quart des dégâts. Ce Pokémon a également la capacité Force, donc les attaques de votre part consomment un point de plus.

Puisque vous ne pouvez pas simplement attraper Endynalos pendant ce combat, vous n’avez pas à vous soucier de la puissance de vos attaques et pouvez simplement profiter de ses points faibles. Le deuxième tour, vous contestez avec Hop contre un gigantesque Endynalos. Vous ne pouvez pas effectuer la transformation vous-même, vous devez donc absolument compter sur des Pokémon supérieurs au type Poison / Dragon. Comme auparavant, votre choix devrait être des camarades de glace, de terre ou de type psycho.

Maintenant, essayez d’attaquer trois fois de suite, puis attendez les événements. Dès que les deux Pokémon légendaires sont appelés, vous pouvez lancer le raid contre Endynalos. Utilisez les tactiques susmentionnées et ce combat devrait rapidement être décidé en votre faveur.

Dès que vous avez gagné la bataille contre Endynalos, vous pouvez attraper le Pokémon légendaire. Ensuite, les événements reprennent une vie propre. Dès que vous reprenez le contrôle, vous pouvez enfin défier le champion. Comment vous pouvez mettre Delion à genoux et devenir vous-même le champion de la région de Galar, nous vous le dirons en détail dans notre guide séparé. Cela met fin à la campagne principale et à la Contenu de fin de partie sera activé.