Vendredi 13, le scénariste remporte une grande victoire dans une bataille juridique en cours

Il semble que la bataille juridique de longue date sur les droits de vendredi 13 touche enfin à sa fin. Pendant des années, l’avenir de la série de films slasher a été sombre avec les droits de Jason Voorhees et du film original en litige. Jeudi, la Cour d’appel du 2e circuit s’est rangée du côté du scénariste original Victor Miller, et il s’apprête maintenant à récupérer les droits nationaux de vendredi 13.

Cette décision a été longue à venir. Après avoir écrit le script du premier vendredi 13 film il y a plus de quatre décennies, Miller avait cherché à récupérer les droits sur son travail en raison d’une disposition de la loi sur le droit d’auteur qui permet aux auteurs originaux de le faire après un délai légal. Le producteur de films d’origine Sean S. Cunningham et Horror Inc., les détenteurs des droits de l’époque, ont poursuivi Miller pour l’empêcher d’obtenir les droits.

En septembre 2018, Victor Miller a remporté la bataille des droits contre Cunningham, mais la décision a été rapidement portée en appel. Cela a mis le vendredi 13 série sur glace dans un avenir prévisible, et la pandémie n’a fait que retarder davantage la décision finale. Maintenant, plus de deux ans après cette décision précédente, Miller est arrivé en tête avec ce dernier développement. Le 2e Circuit a rejeté la demande reconventionnelle de Cunningham selon laquelle Miller était un entrepreneur indépendant qui a écrit le scénario et n’aurait pas droit aux droits d’auteur.

« La loi sur le droit d’auteur et la NLRA ont des objectifs tout à fait différents et se concentrent sur des secteurs économiques différents », écrit la juge de circuit Susan Carney dans la décision. « Comme la Cour suprême l’a longuement exploré dans Reid, l’article 101 de la Loi sur le droit d’auteur utilise une définition plus restrictive de l’emploi, une définition visant à limiter les contours de la détermination du travail contre rémunération et à protéger les auteurs – les créateurs individuels d’œuvres dont la valeur fondamentale la Constitution elle-même le reconnaît et le Congrès l’a expliqué. »

Elle a ajouté : « Dans le contexte du droit du travail et de l’emploi, en revanche, le concept d’emploi est plus large, adoptant une approche plus globale adaptée pour servir les travailleurs et leurs intérêts en matière de négociation collective et établissant des droits (dans la NLRA), leurs droits à la sécurité (en l’Occupational Safety and Health Act, 29 USC §§ 651, et suiv.), et les droits de rémunération (dans la Fair Labor Standards Act, 29 USC §§ 201, et suiv.), par exemple… Ce droit du travail a été déterminé offrir des protections du travail aux écrivains indépendants n’a pas à réduire les protections accordées aux auteurs en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Il est possible que Cunningham and Horror Inc. puisse demander une nouvelle audience devant un panel plus complet à la 2e Cour d’appel de circuit. Si cela ne passe pas, la prochaine étape serait de saisir la Cour suprême pour entendre l’affaire. Parce que les droits de Miller ne concernent que l’original vendredi 13, cela n’inclut pas la version « adulte » monstrueuse de Jason Voorhees qui apparaît dans les suites, et Cunningham détient toujours les droits étrangers.

Il s’agit en tout cas d’une évolution majeure et d’une bonne nouvelle pour les fans qui souhaitent voir cette bataille juridique se terminer une bonne fois pour toutes. Avec deux victoires dans la bataille pour Victor Miller, espérons que Sean Cunningham réduira ses pertes à ce stade et avancera simplement dans la série. Il y a tellement d’intérêt pour un nouveau film du vendredi 13 que toutes les personnes impliquées ne gagneront plus d’argent que si ces plans peuvent enfin aller de l’avant. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

