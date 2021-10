Guide: Prochains jeux PS5, PS4 pour octobre et novembre 2021

Abonnez-vous à Push Square sur

Prêt pour la saison idiote ? Les premiers mois de 2021 vont sembler heureux lorsque vous réaliserez combien de jeux de premier ordre arriveront sur PlayStation 5 et PS4 au cours des prochaines semaines. Octobre et novembre regorgent de titres, grands et petits, auxquels vous voudrez faire attention, alors ne perdons plus de temps et allons-y directement, n’est-ce pas ? Voici tout ce qui arrivera sur PS5 et PS4 dans les deux prochains mois.

C’est le match de foot ! Enfin, le grand au moins. FIFA 22 est l’incarnation de cette année de la simulation de football annuelle, mettant en œuvre des changements importants dans le gameplay et l’animation. La technologie HyperMotion et les modifications apportées à la physique et à l’IA en font un jeu de foot plus réaliste. Vous participez ou non à ce type de jeu, mais la FIFA de cette année est un pas en avant là où ça compte.

La série Far Cry est très populaire et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Des mondes ouverts chaotiques pleins de dangers et d’opportunités de faire exploser des trucs, ces énormes tireurs offrent un grand plaisir stupide et livrent généralement. Far Cry 6 emmène l’action à Yara, une île fictive au bord de la révolution en raison des actions d’un leader tyrannique. Attendez-vous à des armes folles, à des compagnons animaux et à de nombreuses explosions.

Cette saison des fêtes regorge de grands jeux de tir à la première personne, et cela inclut bien sûr Call of Duty de cette année. Cette fois, nous retournons à la Seconde Guerre mondiale, avec une campagne qui suit les histoires du premier groupe de soldats des forces spéciales. Une histoire cinématographique combinée à tout le multijoueur que vous connaissez et aimez devrait faire un autre jeu de tir de premier ordre.

Battlefield 2042 est un autre grand FPS à venir sur PS5 et PS4. Prenant l’action dans un cadre proche du futur, il s’agit d’un jeu multijoueur uniquement mettant l’accent sur les échanges de tirs à grande échelle. Bien que tous les modes Battlefield classiques soient inclus, cette entrée comprend également Battlefield Portal, permettant aux joueurs de créer leurs propres cartes et modes et de les partager avec la communauté, et Hazard Zone, un mode coopératif intense. Celui-ci semble bourré de façons intéressantes de jouer.

Plus de jeux PS5 et PS4 à venir pour octobre et novembre 2021

Jeux PS5 et PS4 uniquement numériques pour octobre et novembre 2021

Ci-dessous, nous avons répertorié quelques versions notables à venir sur le PlayStation Store au cours de cette période.

octobre

novembre

