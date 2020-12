Les fans de Spider-Man ne peuvent pas attendre le retour d’Alfred Molina en tant que docteur Octopus dans le MCU

Les fans ont réagi à la nouvelle qu’Alfred Molina reprendra le rôle du docteur Octopus dans le prochain Spider-Man 3 et disons simplement qu’ils en sont très heureux. Les rumeurs du retour de Molina circulent depuis un certain temps et, selon plusieurs rapports, Doc Ock reviendra en effet pour tourmenter notre sympathique chasseur de mur de quartier. Pour beaucoup de fans, c’est la plus grande nouvelle qui puisse arriver à quiconque.

DOC OCK. MOTHERFUCKING ALFRED MOLINA DE RETOUR COMME DOC OCK. Personne ne me parle à moins que vous ne vouliez que je hurle mon excitation devant vous. SPIDER-MAN 3 A TOUS MES MEILLEURS INTÉRÊTS AU CŒUR – Rachel Leishman (@RachelLeishman) 8 décembre 2020

Alfred Molina a d’abord joué le rôle du scientifique Otto Octavius ​​qui, à la suite d’un tragique accident dans son laboratoire, devient le supervillain Doctor Octopus dans la suite de la bande dessinée de 2004. Spider-Man 2. Alors que certains fans recourent à crier leur excitation vers le ciel, d’autres estiment à juste titre que l’univers compense ce qui n’a pas été une année si brillante.

Bien sûr, le docteur Octopus de Molina n’est pas le seul méchant de Spidey à revenir dans les MCU Homme araignée suite, avec Electro de Jamie Foxx aurait également enfermé pour faire une apparition. Naturellement, cela a conduit beaucoup à croire que Spider-Man 3 tournera autour du multivers.

Jamie Foxx est de retour en tant qu’électro.

Alfred Molina est de retour en tant que Doc Ock. Le Spider-Verse vit! pic.twitter.com/4vc1MqAhZ4 – Walt (@UberKryptonien) 8 décembre 2020

Plusieurs méchants venant de différents Homme araignée Les sorties ont à leur tour conduit à encore plus de rumeurs et de spéculations rampantes selon lesquelles les précédents Peter Parkers Tobey Maguire et Andrew Garfield seront également ajoutés aux débats et donneront ainsi naissance au Spider-Verse en direct.

nous avons récupéré Jamie Foxx en tant qu’électro et nous avons récupéré Alfred Molina en tant que Doc Ock Ce n’est vraiment qu’une question de temps avant qu’Andrew et Tobey ne soient confirmés et que Spider-Man 3 sera lié à Spider-Verse. pic.twitter.com/iJqkItsoXe – Luc (@qLxke_) 8 décembre 2020

Ces rumeurs engendrent plus de rumeurs, les fans se demandant quand le retour du Green Goblin de Willem Dafoe sera annoncé.

Réaction en direct de Willem Dafoe lisant l’actualité du casting de SPIDER-MAN 3 pic.twitter.com/nOocS5AGd1 – Shaurya Chawla (@_ShauryaChawla) 8 décembre 2020

Maintenant, alors que l’excitation suscitée par un casting aussi empilé est palpable, il y a ceux qui sont entrés dans le débat pour verser lentement de l’eau froide sur l’idée, croyant que tous ces rôles ne seront que de simples camées dans une histoire plus large.

De dollars en beignets, ce sera un petit camée rapide tout en explorant d’autres univers. Idem pour Foxx. Ça va quand même être sympa de le revoir dans le rôle! – Spencer Coriaty (@spcoriaty) 8 décembre 2020

Suite à une série de retards dus à la situation mondiale actuelle, la production Spider-Man 3 est maintenant bien engagé. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent secrets, il a été récemment révélé que Benedict Cumberbatch’s Docteur Strange rejoindra Spidey dans sa dernière aventure, avec le jeu de personnages pour assumer le rôle de mentor précédemment occupé par Iron Man de Robert Downey Jr. Bien que cela ne soit peut-être pas un ajout trop surprenant, la suite de Doctor Strange devrait suivre le maître des arts mystiques alors qu’il s’attaque au multivers, ouvrant la possibilité que Spider-Man 3 sera une continuation de ce thème et conduira finalement à toutes sortes de folie de la bande dessinée.

Si les théories concernant le multivers s’avèrent fausses, tout le monde devine comment des modèles comme Doc Ock de Molina et Electro de Foxx seront introduits. Considérant que les deux personnages ont été tués dans leurs franchises respectives, même les ramener via des univers alternatifs s’avère toujours un petit problème.

Malheureusement, il faudra un certain temps avant de voir comment toutes les pièces s’emboîtent. À l’origine, Spider-Man 3 a été fixé pour une date de sortie du 16 juillet 2021, dans le cadre de la très attendue phase 4 du MCU. En raison des circonstances mondiales actuelles, toute la phase a été considérablement remaniée avec Spider-Man 3 Il est désormais prévu de se rendre dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. La nouvelle du retour d’Alfred Molina a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.

SpiderMan, Electro, Doctor Octopus, Doctor Strange, MJ et peut-être Andrew et Tobey reviennent. Je ne peux pas croire que c’est réel pic.twitter.com/Faud58BUd0 – Tacite (@TacitEdits) 8 décembre 2020

Ravi d’apprendre qu’Alfred Molina ramène son meilleur rôle pour le nouveau film Spider-Man. Je ne sais pas comment ça va fonctionner mais j’ai hâte d’y être pic.twitter.com/7Awn7ov7CU – Tim Lewis (@TimLewis_) 9 décembre 2020

# SpiderMan3 jeter: Tom Holland

Zendaya

Jacob Batalon

Benedict Cumberbatch

Alfred Molina

Andrew Garfield

Marisa Tomei

Kirsten Dunst

Jamie Foxx Oooff! ✨ Et maintenant il semble @TobeyMaguire

Et Andrew Garfield rejoindra également la liste!#SpiderVerse – Desynova (@Desynovadigital) 9 décembre 2020

Je suis sûr que ce sera très amusant. J’apprécie beaucoup le MCU Spider-Man et j’ai aussi beaucoup apprécié les autres films de Spider-Man. Mais cela nous éloigne de plus en plus de ce qui a fait du Spider-Man original un grand personnage. https://t.co/MvcQuTTNKd – Noah Smith (@NoahSmithWrites) 9 décembre 2020

Assez enthousiasmé par le retour d’Alfred Molina en tant que #DoctorOctopus qui était à mon avis le meilleur méchant des années 2000 #SpiderVersepic.twitter.com/jnWo5fY7g6 – DRyan (@deirdreryan) 9 décembre 2020

Ce gif est surutilisé. Je ne l’ai jamais déployé moi-même. Mais cette nouvelle d’Alfred Molina pour Spider-Man 3 ce matin m’a fait faire exactement cela. J’irais jusqu’à dire qu’il est toujours le meilleur méchant cinématographique de Spidey, et les implications sont encore meilleures. #spiderversepic.twitter.com/So2Ck9OJka – NukePoweredToaster (@nptoaster) 9 décembre 2020

