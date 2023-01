Teen Wolf : les stars de Move réagissent à la scène de mort « super émotionnelle » du film

« Je pense que c’est quelque chose que nous devons avoir en termes de narration », a-t-il poursuivi. « En tant qu’êtres humains, nous sommes constamment confrontés à la perte d’un être cher, et les fans ont fait face à cela au fil des ans. C’est une autre façon d’être en relation avec les fans et avec tous ceux qui nous regardent. Je pense que c’est beau la façon dont nous l’avons fait. . Il se transforme en un véritable alpha juste avant de mourir, ses yeux brillent de rouge et ce ne sont que des frissons. »

« C’est super émouvant. Tyler Hoechlin est quelqu’un que j’aime vraiment et même si je suis un acteur et je sais qu’il y a une séparation de nos personnages et de nous-mêmes, c’est émouvant de lire ça », a déclaré le leader Tyler Posey. « De plus, j’ai appris à aimer Derek au fil des ans. Cela a racheté Derek de toute mauvaise qualité, de toute qualité de chat grincheux qu’il avait au cours des 12 dernières années. »

Compagnon Teen Wolf : le film la co-star Holland Roden a exprimé une perspective supplémentaire sur la mort à l’écran de Derek.

« C’est comme quand l’ami d’un ami décède et que vous ressentez vraiment pour l’ami, mais même les quelques interactions que nous avons eues à Beacon Hills [on the] OG show, on ne se connaissait vraiment pas. C’était comme si nos amis se connaissaient », a expliqué Roden, qui incarne le personnage de Lydia. « Donc, quand il passe, c’est quelque chose qui est évidemment important pour Beacon Hills et ce qu’il a fait pour assurer la sécurité de Beacon Hills, donc je pense qu’il y a cette connexion. Mais il n’y a pas de connexion gutturale et personnelle [for Lydia]comme par exemple, [the death of] Allisson. »