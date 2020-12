La plateforme d’intelligence artificielle Mihup lève 1,5 million de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A dirigé par Accel

La société prévoit d’utiliser les nouveaux fonds levés pour élargir son équipe et pénétrer de nouveaux marchés.

Mihup Communications Private Limited, une plate-forme d’IA conversationnelle (intelligence artificielle) basée à Calcutta, a levé 1,5 million de dollars (environ 11 crore de roupies) dans le cadre d’un cycle de série A en cours dirigé par les investisseurs existants Accel Partners et Ideaspring Capital. Rajesh Jain, fondateur de Netcore, et Jayant Kadambi, fondateur et PDG de YuMe Networks, ont également participé à la ronde. Accel a déjà investi dans des sociétés telles que Flipkart, Freshwork, Myntra, Musigma, CureFit, Spotify, Facebook et Dropbox, entre autres.

Cela vient après que le démarrage en avril 2019 ait levé 12,5 crores de Rs auprès d’Ideaspring Capital et d’Accel. En 2016, Mihup avait obtenu Rs 45 crore d’Accel.

Mihup a été fondée en 2016 par Tapan Barman, Sandipan Chattopadhyay et Biplab Chakraborty. Il affirme que sa solution d’analyse des interactions fournit une analyse à 100% des interactions client d’un centre d’appels pour obtenir des informations exploitables afin d’améliorer les ventes, la collecte et les services à la clientèle. Il s’agit d’une plate-forme prête pour l’entreprise pour les déploiements dans le cloud ou sur site (déploiement sur site).

La société utilise l’IA pour donner aux humains la possibilité d’interagir avec le monde numérique qui les entoure et prétend travailler sur des appareils de périphérie et dans des environnements à faible connectivité. Mihup a traité plus de 100 millions d’interactions clients. La société a déclaré qu’elle utiliserait le financement pour élargir son équipe, développer de nouvelles capacités de produits et pénétrer de nouveaux marchés.

