GTA Online: The Cayo Perico Heist – Rockstar publie une nouvelle bande-annonce de braquage

Rockstar Games annoncé fin novembre Le Cayo Perico Heist la plus grosse mise à jour à ce jour pour GTA en ligne à. Cette fois, cependant, vous n’aurez pas seulement un nouveau vol, de nouveaux véhicules, des armes et plus encore dans vos bagages, mais une toute nouvelle île sur laquelle vous pourrez planifier et exécuter le braquage.

Conformément au lancement prochain du mardi 15 décembre, Rockstar a maintenant publié une nouvelle bande-annonce qui fournit de nouvelles impressions de l’île et montre également certains des nouveaux contenus qui vous attendent.

Cela devrait être particulièrement intéressant sous-marin armé, qui sert de siège au nouveau Heist et que vous pouvez probablement agrandir à nouveau pour le changement nécessaire.

Qu’est-ce que Cayo Perico?

Cayo Perico est une île privée située à des milliers de kilomètres de Los Santos. Elle est à la maison à l’infâme El Rubio, le plus important trafiquant de drogue au monde et fournisseur de la famille Madrazo. Tout est permis sur Cayo Perico.

Cayo Perico n’est pas seulement le siège de l’empire de la drogue d’El Rubio. L’île sert également sa deuxième grande passion et le lieu est sans fin Soirées dansantes sur les plages doréesqui vont des jet-setters aux riches héritières en passant par les légendaires Producteurs de musique rencontre tout ce qui a le rang et le nom à délirer jusqu’au lever du soleil.

Mais loin de la plage et de ses plaisirs mondains, des richesses incommensurables sous forme d’œuvres d’art, de bijoux et d’argent de la drogue sont cachées partout sur l’île. Ceux qui trouveront un moyen seront confrontés au plus grand butin de leur vie.

Le Cayo Perico Heist sera publié le 15 décembre 2020 et peut être téléchargé sur 1 à 4 joueurs être exécuté. Rockstar aimerait bientôt partager plus de détails sur la grande mise à jour avec la communauté.

