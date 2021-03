Les fans de Snyder Cut veulent que Ben Affleck et Jared Leto obtiennent leur propre Batman Vs. Film Joker

Il y avait beaucoup à prendre pour les fans qui regardaient Justice League de Zack Snyder pour la première fois jeudi, mais pour beaucoup, ce sont Ben Affleck et Jared Leto qui ont volé la vedette. Alors que Leto n’était pas dans la coupe originale de Ligue de justice, il a repris son Suicide Squad rôle de Joker pour une scène avec l’incarnation d’Affleck de Batman. Comme on le voit sur les réseaux sociaux, le résultat a même poussé de nombreux fans de DC à demander à ces deux-là de se séparer Homme chauve-souris film.

« L’une des meilleures scènes de bande dessinée de tous les temps est en Ligue de justice de Zack Snyders, c’est l’interaction entre Homme chauve-souris & Joker « , a tweeté un fan après avoir regardé le film. » Ma bouche était sur le sol à certaines des choses qui ont été dites, Jared Leto l’a tué et a obtenu sa rédemption dans le rôle, Snyder l’a écrit aussi. «

« J’ai adoré l’échange entre le Joker de Jared Leto et le #Batman de Ben Affleck », a déclaré un autre fan. « Cette divagation philosophique de Joker joue comme si elle était extraite d’une bande dessinée de DC. J’ai hâte d’en voir plus entre ces deux. »

En utilisant le hashtag #RestoreTheSnyderVerse, un autre fan a écrit: « J’ai besoin d’un film entier avec ces deux Ben Affleck #Batman et Jared Leto Joker l’ont absolument tué. «

« La #SnyderCut a donné une nouvelle vie à l’univers cinématographique de DC. Quel grand pas dans la bonne direction. Ben Affleck et Jared Leto besoin d’un film ensemble », déclare un autre fan.

Un autre tweet le dit plus brutalement, avec un fan disant: « Tout ce que je peux dire, c’est #RestoreTheSnyderVerse et donner des Oscars à Ben Affleck et Jared Leto. »

Même les critiques de Leto veulent voir le film se produire, avec l’un de ces tweet: «Même si je n’aime toujours pas le Joker de Jared Leto, la scène Batman avec Joker était ma scène préférée, Ben Affleck pourrait être mon #Batman préféré et cette scène et la bombe F qu’il a larguée était géniale. Je veux plus de Batfleck. «

Curieusement, Affleck et Leto n’étaient jamais sur le plateau pour filmer la nouvelle scène entre Batman et Joker. La productrice Deborah Snyder a récemment déclaré à Insider que l’équipe avait « en fait tiré sur Ben séparé de Jared », mais bien que les réunir sur le plateau n’était pas une option en raison de la pandémie, il était toujours important pour Zack Snyder de s’assurer que sa scène Batman et Joker.

« Zack a toujours pensé que l’ultime pour lui était de voir Batman et Joker ensemble dans une scène », a déclaré Deborah. « C’est quelque chose à quoi nous avons pensé en travaillant sur le film, mais nous n’avons pas pu comprendre comment cela irait. Donc, quand nous avons eu l’occasion de refaire le film, il a dit qu’il voulait vraiment le faire. »

Dans l’état actuel des choses, Affleck est sur le point de reprendre le rôle de Batman une dernière fois pour Le flash film qui devrait sortir en 2022. En ce qui concerne le Joker, il n’y a aucun plan en cours pour le moment pour que l’incarnation de Leto revienne dans un autre projet DC chez Warner Bros. Compte tenu du succès de la campagne #ReleaseTheSnyderCut, campagne pour #RestoreTheSnyderVerse pourrait bien ramener les deux acteurs pour plus de scènes ensemble. Justice League de Zack Snyder est maintenant diffusé sur HBO Max.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming, Joker