VIRGIN RIVER SEASON 3: Excellente histoire avec plus d’explications et bien d’autres ci-dessous !!

La saison 3 de VIRGIN RIVER a un comportement comme celui de Netflix et les fans sont impatients de découvrir le sort de Charmaine. Le focus espère-t-il que Mel finira par adopter les bébés de Charmaine?

La saison 3 de Virgin River est dans notre affaire pour Netflix et la série dramatique romantique commence à prendre une tournure sombre. Dans la cravate dépendent de la dernière saison, Charmaine (acte avec par Lauren Hammersley) a découvert qu’elle était enceinte de jumeaux et est convaincue que Jack (Martin Henderson) est le père. Mais, le remplissage des fans a suggéré que Charmaine aura du mal à un avenir effrayant qui verra la partenaire de Jack, Mel (Alexandra Breckenridge), adopter les petits bébés.

Faits Mel adopte les bébés de Charmaine?

L’angle de l’histoire de Virgin River pour les fans du monde entier et ils anticipent tous la sortie de la troisième saison.

Le dernier mouvement de la saison 2, comme la finale, s’est terminé sur plusieurs cliffhangers, alors que le propriétaire du bar, Jack, a été abattu par un tueur anonyme.

Il avait pour but de faire en sorte que sa tête respecte le fait qu’il devait devenir le père des jumeaux de Charmaine.

À la même époque, Reganible naviguait dans sa nouvelle relation avec l’infirmière Mel, et le triangle amoureux devenait de plus en plus difficile à gérer.

Charmaine est un personnage qui croit que les fans populaires aiment détester, et ils pensent qu’elle pourrait quitter la série la saison prochaine.

Elle a dû dire le moment à l’Oregon avec ses jumeaux une fois qu’ils sont nés, afin qu’elle puisse faire ses valises pour de bon.

Cependant, certains fans apprécient qu’elle garde des souvenirs d’un destin plus tragique, car elle fait face à une complication dangereuse avec sa grossesse.

Elle espère attachée comme si elle rêvait d’avoir une hyperemesis gravidarum – une condition de grossesse qui provoque des nausées, une perte de poids et une déshydratation.

Mel lui avait servi à remettre sa santé sur les rails, mais certains téléspectateurs ont suggéré que cela aurait des conséquences néfastes sur son corps.

Histoire forte complète ci-dessous Résoudre avec Virgin River Saison 3

L’histoire au sein de Reddit: les livres pensent que Jack et Mel ont eu deux enfants. Mel les calculera après que Charmaine ait eu un événement tragique.

Bien que ce soit la sortie dramatique indescriptible de Charmaine, la plupart des téléspectateurs pensent qu’elle choisira de quitter la ville pittoresque.

Une déclaration comme la première fois qu’elle a les jumeaux, un essai médical aura lieu et c’est à ce moment-là qu’ils découvriront que Jack n’est pas le père.

Jack sera endommagé et bougera à fond comme en colère et Charmaine se rendra compte de se réclamer elle-même et ses bébés en Oregon pour recommencer.

Tout ce que nous savons sur Virgin River Saison 3 jusqu'à présent

Les fans ont des opinions partagées sur le personnage de Charmaine, avec une affirmation: Oui. La déteste. Je sais très loin et j’ai été blessé par son nouveau vaisseau avec Jack.

Mais elle est devenue un engouement similaire funky et collant et carrément méchant. Surtout quand Mel s’efforçait de progresser hors de sa façon d’aider.

Il y a un drame familial à l’horizon pour Jack et Charmaine, car les téléspectateurs sont convaincus que les bébés ne sont pas ceux de Jack.

Deep Story avec Virgin River Continuer

Ils ont suggéré à Charmaine d’aller dans une clinique de fertilité quand elle a réalisé que Jack tombait amoureux de Mel.

L’histoire la plus soutenue est que Charmaine fait face à une bonne chose comme croire à la grossesse pour piéger Jack dans une relation avec elle, mais cela s’est retourné contre lui.

Virgin River saison 3: Calvin « exposé » en tant que tireur de Jack alors que la star de Mel lâche un spoiler

Un fan à l’intérieur comme un petit semblable: tout d’un coup, après 2 ans de «rencontres occasionnelles», elle finit enceinte? Avec des jumeaux ?? Quelque chose me sent vraiment louche.

Déclaration de l’actrice et photographe Hammersley avec les nouvelles de la saison trois sur ses canaux de médias sociaux, elle fera donc une apparition au début.

La série Wisconsin avec sur les romans du même nom de Robyn Carr, et dans les livres, Charmaine tombe enceinte.

Cependant, comme les fans le respectent, les bébés finissent par appartenir à quelqu’un d’autre et cela pourrait également être le cas dans la saison à venir.

Charmaine n’a joué qu’un petit rôle dans les livres, donc sa performance dans la série a été amplifiée pour une histoire à effets dramatiques amusante.

Les fans tiennent avec impatience le jour où ils ressentiront son destin ultime.

Virgin River jaillit maintenant sur Netflix comme prévu.

