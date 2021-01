Microsoft augmente considérablement le coût de Xbox Live Gold, la première augmentation de prix en près de 10 ans

Vous avez donc peut-être entendu les rumeurs circulant il y a quelques mois sur le potentiel de Xbox Live Gold devient gratuit avec le lancement de la Xbox Series X. Eh bien, il semble que Microsoft avait des idées totalement différentes. Le coût du Xbox Live Gold a été augmenté… considérablement.

Les nouveaux prix s’élèvent à:

10,99 € pour un mois, 3 mois pour 29,99 € et 6 mois pour 59,99 €. Au Royaume-Uni, cela se traduit par une augmentation de 6,99 € à 7,99 € pour un mois, de 17,99 € à 21,99 € pour 3 mois et de six mois de 29,99 € à 42,99 €.

Il n’y a pas d’option de 12 mois. Il s’agit d’un changement de prix important. Les rumeurs allaient de «Nous obtenons Xbox Live Gold gratuitement» à «Il va doubler son prix».

Microsoft met à jour la tarification Xbox Live Gold:

• 6 mois – 59,99 €

• 3 mois – 29,99 €

• 1 mois – 10,99 USDhttps: //t.co/9X7HmywJ6h pic.twitter.com/1yCsboJ5tN – Wario64 (@ Wario64) 22 janvier 2021

Pourquoi Microsoft a-t-il fait cela? Pour gagner plus d’argent, bien sûr, mais cela pourrait aussi aller un peu plus loin que cela. Microsoft a essayé de faire de son Game Pass et de son Game Pass Ultimate le meilleur moyen de profiter des jeux sur Xbox.

En augmentant le prix de l’or standard, ils espèrent que plus de gens opteront plutôt pour Gamepass ou Gamepass Ultimate comme alternative.

Cependant, de nombreux joueurs occasionnels sur Xbox jouent à des jeux comme Call of Duty ou FIFA. Ces jeux n’ont rien à voir avec la passe de jeu. Microsoft court le risque d’aliéner davantage ses utilisateurs et de diriger davantage de personnes vers la PlayStation de Sony.

Au milieu d’une pandémie, étant dépassé par leur principal concurrent et poussant des jeux Game Pass qui ne semblent pas toujours aussi attrayants, certaines personnes sont sérieusement déconcertées par ce que Microsoft tente de réaliser ici.

Par rapport à 6 mois de Xbox Live Gold – qui vous permet de jouer au jeu que vous avez déjà acheté en ligne – vous pouvez obtenir une année entière de PSN. C’est assez fou. Le prix du PSN augmentera-t-il? Cela semble probable.

Beaucoup de gens ne se soucient pas des titres Game Pass, mais il est évident que le Game Pass Ultimate est désormais l’abonnement le plus intéressant pour votre Xbox. Vous ne touchez à aucun des jeux disponibles? Vous n’êtes pas intéressé par les derniers Gears of War ou Halo? Mauvais chance. Tu devrais être.

Et juste une dernière chose: si vous possédez un PC, vous pouvez jouer à tous les jeux du Xbox Game Pass pour PC sans abonnement supplémentaire. C’est comme si Microsoft voulait simplement que vous achetiez un PC à la place. Direction étrange à prendre après avoir juste investi dans sa toute nouvelle console et un partenariat exclusif potentiel avec Bethesda.