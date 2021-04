Outriders: c’est aussi simple que ça de transférer votre progression depuis la démo

Avez-vous la démo du nouveau tireur de butin Outriders joué? Ensuite, vous n’avez pas à recommencer dans la version complète. Vous pouvez facilement obtenir le vôtre Adoptez le progrès.

Continuez simplement à jouer à Outriders dans la version complète après la démo

Le studio de développement People Can Fly devrait être nominé pour un prix du service client. Non seulement tu as le droit de Voir le tireur de butin « Outriders » avec une démo et jouez gratuitement au didacticiel et au premier chapitre de l’histoire, vous pouvez reprendre tout ce que vous avez gagné dans la version complète.

Et cela fonctionne comme ceci: avez-vous joué à la démo et ensuite obtenu « Outriders », tu continues juste de jouer. Exactement, c’est aussi simple que cela. Toutes vos données de la démo ont été enregistrées et il vous suffit de vous reconnecter et de continuer à jouer exactement là où vous vous étiez arrêté. La progression de votre personnage est là, tout comme le butin que vous avez collecté. Si vous vous êtes arrêté lors de la dernière démo, vous continuez tout de suite.

Incidemment, cela s’applique à toutes les plates-formes. Que vous ayez joué à la démo « Outriders » sur PC, Xbox One et Xbox Series X / S ou sur PS4 / PS5, votre progression sera reportée à la version complète.

Cependant, il existe une petite limitation sur PC: la progression de la démo Steam ne peut pas être transférée vers la version complète sur Epic Game Store. Et bien sûr, vous êtes lié à la plate-forme. Vous ne pouvez donc pas simplement passer du PC à la PS5 ou à la Xbox Series X / S et espérer continuer à y jouer.

le Démo de « Outriders » est toujours disponible pour vous en passant. Donc, si vous voulez jouer au tireur de butin avant de l’acheter, faites-le. De cette façon, vous saurez si le jeu est fait pour vous. Si vous l’aimez, alors vous l’obtenez et continuez simplement à jouer dans la version complète comme décrit.