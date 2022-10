Les fans de NYCC voient les premiers clips de la troisième saison de The Owl House

Avertissement : Le contenu de cet article contient des spoilers pour la troisième et dernière saison à venir de Disney’s The Owl House.





Quand la saison 2 de La maison du hibou a diffusé sa finale, les fans se sont retrouvés suspendus à une grande falaise ! Depuis lors, les yeux et les oreilles se sont tournés vers Dana Terrace et le reste de la Maison de la chouette équipage pour toute sorte d’indice sur le prochain chapitre. Vendredi à NYCC, les fans ont enfin eu un avant-goût de ce qui va arriver pour Luz, Amity, Hunter, Willow et Gus ! Les fans ont pu voir les six premières minutes du prochain épisode, qui a ensuite été diffusé sur les réseaux sociaux sous la forme de deux clips isolés qui peuvent être visionnés ci-dessous.

Le premier clip montrait Gus et Hunter dans ce qui semble être le sous-sol de Noceda, où Gus (Issac Ryan Brown) et Hunter (Zeno Robinson) reçoivent un matelas au sol pour dormir. Gus, l’amateur humain, s’amuse à fouiller dans les divers rebuts. Pendant ce temps, Hunter essaie de se comporter au mieux devant la mère de Luz, qui essaie toujours de s’habituer à tant de nouveaux enfants dans sa maison. Le deuxième clip montre un peu plus de Luz (Sarah-Nicole Robles), qui est toujours en train d’accepter son implication dans le voyage dans le temps dans l’histoire et comment ses amis réagiraient à la connaissance. Hunter la rejoint, exprimant ses propres inquiétudes quant au fait que le gang découvre qu’il est un grimwalker (un clone magique) créé par Belos.

FILM VIDÉO DU JOUR

Peu de temps après ces deux clips, les fans ont eu droit à ce qui semble être un montage du temps qui passe dans le monde humain. Les enfants grandissent, Hunter se fait couper les cheveux par Willow (Tati Gabrielle), Luz se présente officiellement comme bisexuelle à sa mère et Luz montre à Amity (Mae Whitman) la pluie non brûlante du royaume humain. Pendant ce temps, le gang (avec le basilic Vee, joué par Michaela Dietz, se joint à nous) mène de nombreuses expériences et essais pour rouvrir la porte qui mène aux îles bouillantes. Le montage se termine avec Luz regardant le bus scolaire qui approche, un indice inquiétant sur les manigances à venir. Ce montage n’a pas été officiellement partagé en ligne mais a été enregistré par les participants et publié sur les réseaux sociaux.





Bonjour et au revoir

La maison du hibou

La maison du hibou Le panel était globalement doux-amer, car il s’agissait à la fois du premier et du dernier panel de l’émission depuis sa première en 2020. Bien que la série ait été acclamée par la critique et une large base de fans, Disney n’a pas considéré l’émission comme un succès suffisant pour justifier une bonne troisième saison. Au lieu de cela, la saison trois consistera en trois spéciales de 44 minutes. Terrace a exprimé sa déception face aux sujets que l’équipe a dû couper pour terminer l’histoire de l’émission en moins de temps. Selon JeuxServer, les sujets coupés incluaient la véritable origine de Hooty et plus d’histoires pour Eda et Raine, qui étaient les personnages préférés de Terrace à écrire. Elle a également déclaré que l’équipage avait tout mis en œuvre, voulant s’assurer que The Owl House se terminait en beauté.

The Owl House est un spectacle vraiment spécial dans le cœur de ses fans. Le spectacle n’a pas seulement été loué pour son imagination débordante, ses personnages charmants et sa représentation LGBTQ +. C’est aussi une lettre d’amour aux enfants bizarres de tous horizons, aux accros du livre, aux collectionneurs, aux passionnés. Les deux premières saisons de La maison du hibou sont disponibles en streaming sur Disney +, et la première des trois émissions spéciales devrait être diffusée le 15 octobre sur Disney Channel à 21 h 00 HNE.