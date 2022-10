Le tribunal du Delaware autorise Twitter et Musk à finaliser la fusion d’ici le 28 octobre, mais Elon souhaite que l’affaire soit « annulée »

in

07 octobre 2022 16:49:20 IST

La Cour de chancellerie du Delaware, où Elon Musk et Twitter sont censés se poursuivre en justice, a accordé la demande d’Elon Musk de surseoir à la procédure afin que les deux parties puissent trouver une solution et poursuivre l’accord initial.

Le procès devait commencer le 17 octobre. Cependant, une ordonnance de suspension a été rendue contre la procédure jusqu’au 28 octobre. l’acquisition n’est pas terminée à ce moment-làla Cour publiera les dates de la poursuite du procès à partir de novembre de cette année.

Si la fusion se concrétise d’ici la fin de ce mois, le procès sera annulé. Il n’est pas clair qui engagerait les frais de justice dans un tel scénario.

Dans sa requête demandant au tribunal d’émettre une ordonnance de suspension de la procédure, le PDG de Tesla a déclaré que la fusion était sur le point de se conclure d’ici le 28 octobre. Twitter, cependant, ne voulait pas que l’ordonnance de suspension soit émise. Twitter s’est opposé à la motion au motif que l’accord de Musk ne garantira pas que la transaction se clôture assez rapidement.

Musk a critiqué Twitter pour ne pas avoir abandonné immédiatement le procès contre lui. Estimant que « Twitter ne prendra pas un oui pour une réponse », l’équipe d’avocats de Musk a déposé une requête demandant au juge d’émettre une ordonnance de suspension de l’affaire.

Compte tenu des bouffonneries de Musk au cours des mois précédant le procès, qui comprenaient des cas où il a insulté le PDG de Twitter, Parag Agrawal, sur le site de micro-blogging et à quelle fréquence il a fait des déclarations désobligeantes sur la plate-forme elle-même, la société cherche sans surprise à s’assurer que Musk ne rompra plus le contrat de fusion avant d’avoir accepté de suspendre le litige.

Musk, d’autre part, accuse Twitter de « mettre imprudemment en péril l’accord et de jouer avec les intérêts de leurs actionnaires », ajoutant que « procéder à un procès n’est pas seulement un énorme gaspillage de ressources judiciaires et de parti, sapera la capacité des parties pour conclure la transaction.

L’une des principales préoccupations de Musk concernant le procès, qui l’a en fait amené à reconsidérer son accord proposé pour acquérir Twitterest le fait que tant que durera le procès, le cours de l’action de Twitter continuerait de baisser et, finalement, il serait obligé d’acheter une entreprise pour bien plus que ce qu’elle vaut réellement.

Bien qu’un sursis ne clôturerait pas le procès, Twitter ne veut probablement pas annuler la date prévue du procès jusqu’à ce qu’il soit plus certain que la fusion sera achevée. Twitter avait espéré que La déposition de Musk déterrerait quelque chose, qui indiquerait que Musk a renoncé à l’accord en citant des comptes de spam ou de fakebot, a été fait de mauvaise foi.

On ne peut pas vraiment reprocher à Twitter de ne pas avoir voulu une ordonnance de sursis à la date initiale du procès. Pour des raisons qui ne sont pas claires, Elon Musk voulait que le procès commence en 2023 et essayait de le faire repousser de 2022. De nombreux membres du service contentieux de Twitter pensent qu’Elon propose d’aller de l’avant avec l’acquisition de Twitter. foi et que Musk pourrait essayer de sortir à nouveau de sa part du marché.

