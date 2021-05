La mannequin plus âgée Paulina Porizkova se contracte pour avoir l’air «  trop belle  » dans des photos nues de «  Vogue  »

Alpinestars Combinaison en Cuir Alpinestars GP Pro V2 Tech-Air® Noir-Blanc L 52

C’est la combinaison qui se rapproche le plus possible d’une combinaison de MotoGP !La nouvelle GP Pro V2 Tech-Air® d'Alpinestars vous offre la dernière technologie en matière d'équipement de moto avec ses airbags ! La combinaison en cuir est compatible avec le système innovant Tech-Air® d'Alpinestars, un système de sécurité qui déclenche un airbag interne entre le corps et la combinaison en cuir afin de protéger au mieux votre poitrine !Elle est faite en cuir de première qualité de 1,3 mm d'épaisseur qui offre une très bonne résistance à l'usure. Les protections amovibles, situées sur les épaules, les coudes et les genoux, offrent une absorption des chocs et un niveau de sécurité supérieurs. Elle possède également des protections sur la poitrine et les hanches pouvant être renforcées, ainsi qu'une poche dans le dos et des boutons pour mettre une protection dorsale Nucleon.Grâce à des algorithmes avancés, le Alpinestars Tech-Air® sait si vous êtes ent train de vous rapprocher du sol et fait exploser un coussin d'air protecteur entre vous et la combinaison en moins de 100 centièmes de seconde ! Remarque: le système Tech-Air® est vendu séparément.Cette combinaison en cuir est conçue pour les journées sur la piste, les courses et la conduite dans la rue, car sa coupe est adaptée à une position accroupie sur le carénage avant. La combinaison est dotée de panneaux extensibles en tissu et en cuir cousu en plissage accordéon afin de permettre l’installation d’un airbag entièrement gonflé, mais également pour vous offrir un ajustement parfait et une mobilité totale sur la moto.- Panneau à LED sur le bras gauche qui indique l'état du système Tech-Air®- Perforations qui permettent une bonne ventilation- Doublure intérieure en maille, amovible et lavable, qui évacue l'humidité et maintient la combinaison au frais- DFS (bouclier de friction dynamique) sur les épaules, les coudes et les genoux pour réduire les frictions- Poches interchangeables aux genoux et aux coudes développées pour offrir une sensation maximale sur l'asphalte- Poche intérieure imperméable- Renforts en aramide- Fermetures à glissière premium YKK- Approuvée selon la prEN17092, classe AAA, catégorie 2- Protections GP-R sur les épaules, les coudes et les genoux conformes à la norme EN1621-1: 2012