Si nous parlons de succès, et plus encore ces derniers mois, Bridgerton il a fait tout son possible pour figurer parmi les premières considérations de la liste. Fin décembre 2020, la première saison de l’adaptation au service de streaming est arrivée Netflix et c’est devenu la meilleure première de l’histoire de la plateforme. Que pourrions-nous voir d’autre dans la série? Regardez combien de livres composent la saga sur laquelle ils sont basés!

Les romans apportés à l’émission de télévision par Shondaland ont été écrits par Julia Quinn, qui est diplômé en histoire de l’art de Harvard et a commencé une carrière médicale à Yale, mais a dit au revoir à ses études quand il a remarqué la reconnaissance de ses œuvres. Bridgerton nous emmène au début du XIXe siècle avec des personnages différents qui rendent chacun des livres captivant.

Selon les mots du producteur Chris Van Dusen, l’idée de production est de couvrir toute la saga, avec chacun des frères et sœurs de la famille. On sait que la deuxième saison sera centrée sur Anthony, joué par Jonathan Bailey, et c’est la raison pour laquelle Page Regé-Jean a quitté son rôle de duc de Hastings. Ne manquez pas la critique des romans avec leurs synopsis!

+ Combien de livres la série Bridgerton a-t-elle?

1 | Le duc et moi

Année de publication: 2000

Parcelle: Daphné, une belle jeune femme accablée par sa mère, et Simon, le nouveau duc maussade de Hastings, avaient le même problème: la pression constante pour trouver un compagnon. Lorsqu’ils se sont rencontrés, ils ont proposé le plan parfait: simuler un engagement qui les libérerait du stress supplémentaire.

2 | Le vicomte qui m’aimait

Année de publication: 2000

Parcelle: Les potins de Lady Whistledown ne manquent jamais: une fois de plus, Anthony Bridgerton est le célibataire le plus convoité de la saison dans la haute société victorienne. Mais cette année, le beau vicomte, amoureux de l’amusement et ennemi de l’engagement, surprend tout le monde et décide de trouver une femme et de s’installer.

3 | je te donne mon coeur

Année de publication: 2001

Parcelle: Comme dans l’histoire de Cendrillon, Sophie voit son rêve se réaliser un soir. Derrière le dos de sa belle-mère, elle s’habille comme une reine et assiste au bal costumé le plus important de Londres. De plus, il parvient à capter l’attention de Benedict Bridgerton, le célibataire le plus séduisant et le plus charmant de la réunion. Cependant, elle revient bientôt pour faire face à sa dure réalité, celle d’une fille illégitime, pauvre et sans ressources. Le destin veut lui donner une seconde chance lorsqu’il entre pour servir chez Benoît XVI, bien qu’il ne reconnaisse pas en elle la belle jeune femme qu’il recherche depuis des années. Elle est maintenant une simple femme de chambre, incapable de lui révéler la vérité. La magie de cette nuit semble perdue à jamais, ou peut-être pas?

4 | Séduire M. Bridgerton

Année de publication: 2002

Parcelle: A vingt-huit ans, Pénélope s’est déjà résignée à devenir une célibataire destinée à vieillir tout en prenant soin de sa mère. Aussi pour Colin Bridgerton, frère du meilleur ami de Penelope, beau célibataire audacieux et doré … et son amour platonique de longue date.

5 | À Sir Phillip, avec amour

Année de publication: 2003

Parcelle: Est-il possible de tomber amoureux de quelqu’un que vous n’avez jamais vu auparavant? Eloïse, la plus jeune de la famille Bridgerton, est sur le point de le découvrir. … La meilleure amie d’Eloise, Penelope, vient de se marier, contre toute attente, avec Colin, le troisième des Bridgertons.

6 | Le cœur d’un Bridgerton

Année de publication: 2004

Parcelle: Le destin intervient et John meurt subitement. Sa disparition fournit à Michael richesse et position … mais la seule chose qu’il a jamais enviée de lui reste hors de portée, derrière la barrière insurmontable du remords.

7 | Pour un baiser

Année de publication: 2005

Parcelle: Hyacint, la dernière fille célibataire de la famille Bridgerton, a perdu son enthousiasme pour les saisons de danse londoniennes. Bien qu’elle soit jeune et belle et appartienne à une famille très admirée, son intelligence agile, sa langue effrontée et son caractère fort semblent chasser tous les prétendants.

8 | À la recherche d’une femme

Année de publication: 2006

Parcelle: Il est le seul des frères à ne pas être passé par l’autel et, en raison de sa nature romantique, il n’accepterait jamais un mariage de convenance. Mais Gregory tombe amoureux de la mauvaise femme, tandis que la prudente et délicate Lucy Abernathy ignore ses attentions.

9 | Bridgerton: heureux pour toujours

Année de publication: 2013

Parcelle: Il était une fois un auteur de romans historiques qui a créé une famille… Mais pas n’importe quelle famille. Huit frères et sœurs, leurs époux, fils et filles, neveux et nièces, et aussi une matriarche aimable et irrépressible… Ce sont les Bridgertons, pas seulement une famille, mais une vraie force de la nature.

10 | À cause de Mlle Bridgerton (Rokesby Trilogy 1)

Année de publication: 2021

Parcelle: Tout le monde s’attend à ce que Billie Bridgerton épouse l’un des frères Rokesby. Les deux familles sont voisines depuis des siècles et, pendant son enfance, Billie a grandi sauvage aux côtés d’Edward et Andrew. N’importe lequel d’entre eux pourrait être un mari parfait pour elle … un jour.