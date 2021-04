GTA San Andreas: Mod met Spider-Man en jeu

GTA San Andreas est sur le marché depuis 2004, mais est toujours populaire aujourd’hui. La cinquième partie régulière de la série « Grand Theft Auto » vous emmène dans l’état fictif de San Andreas sur la côte ouest des États-Unis.

Un mod pour PC vous donne maintenant la possibilité d’explorer le monde du jeu en tant que Spider-Man et de vous frayer un chemin à travers les villes!

GTA San Andreas au lieu de New York

Le héros de l’araignée change de territoire et au lieu de New York, il s’occupe maintenant de tout à Los Santos, San Fierro et Las Venturas. Sur YouTube, le responsable a Modder J16D a publié une bande-annonce personnelle qui vous donne une première impression de son travail.

Un péché Spider-Man de Marvel vous vous baladez dans la grande ville, poursuivez des voitures en fuite ou vous battez contre des méchants, dont certains que vous rencontrerez sûrement. Les différents mouvements sont bien faits et les manœuvres dans l’air semblent fluides.

Équipement de super-héros inclus

Le mod est actuellement dans le Version bêta 1.9 disponible. Divers costumes de Spider-Man pouvaient déjà être vus dans la bande-annonce, et du contenu supplémentaire est également inclus:

un menu, un affichage d’état et des animations basées sur le titre PS4

fond musical différent

quatre activités différentes telles que des poursuites en voiture ou des combats de rue

une manœuvre évasive et de nouvelles attaques

Régénération de la vie

deux nouveaux emplacements sur la carte

costumes différents et bien plus

Du côté officiel, il y a eu depuis la sortie de GTA 5 plus de nouveau contenu pour « GTA San Andreas ». Donc, si vous êtes d’humeur pour quelque chose de nouveau, vous pouvez essayer le mod et traverser une nouvelle zone avec Spidey.