Lutteurs, un autre regard sur les femmes de Juárez

Dans une interview exclusive avec Spoiler, la réalisatrice Paola Calvo parle de ce film qui dépeint la liberté des femmes à Juárez à travers la lutte.

Luchadoras, un film qui nous montre une autre facette de Ciudad Juárez. (Photo : Luchadoras)

Pendant et après sa projection au 10e Festival international du film de Los Cabos, le film Combattants, des réalisateurs Paola Calvo et Patrick Jasim, a fait l’objet de conversations dans différents espaces en raison de la façon dont il dépeint Ciudad Juárez, ou plutôt aux femmes qui grandissent et vivent dans cette ville frontalière, spécifiquement à ceux qui trouvent dans la lutte un outil pour rêver et ressentir la liberté dans une entité aussi marquée par la violence que Juárez.

«Pour moi, Ciudad Juárez était un endroit qui m’a attiré parce que j’étais très intéressé à savoir pourquoi les féminicides se sont produits et pourquoi cet endroit est situé dans le monde parce que des femmes y sont tuées. Par hasard dans la vie, Patrick Jasim a connu Miss Kath et ainsi nous avons pu entrer dans l’univers du catch. Puis nous avons découvert un lieu et des femmes qui n’ont rien à voir avec l’image que la presse porte sur ce lieu. Les femmes ne sont pas que des victimes. Ce sont aussi des femmes qui se battent pour le changement et réalisent ce changement jour après jour », commente Paola Calvo, co-réalisatrice du documentaire.

Outre le chasseur allemand Mademoiselle Kath, le panorama luchistique au dessus du ring et le combat quotidien qui se déroule sous le ring nous rapproche aussi de Lady Candy, Mini Petite Sirène, Baby Star et Little Star, des femmes qui quand elles mettent un masque ou écoutent la clameur du public Ils se transforment en gladiateurs féroces qui font la clé et lancent une thérapie pour se responsabiliser et soulager les inconforts émanant de leur environnement.

« Le masque vous donne de la force, il vous donne de la magie. Après avoir travaillé dans la salle de montage, nous avons réalisé que Baby Star est l’un des personnages les plus forts que nous ayons. Les gens s’identifient beaucoup à elle. Même si vous ne voyez pas son visage, sa façon d’interagir avec sa fille, avec sa sœur, avec sa famille, donne beaucoup d’informations supplémentaires et émotionnelles qui génèrent en elle un caractère puissant. Dans ce cas, le masque fait des merveilles ».

Au Combattants nous voyons ces femmes confrontées à des situations comme batailles pour la garde des enfants, abus du travail avec horaires de travail excessifs et bas salaires, harcèlement et harcèlement par les ex-partenaires. En même temps, ils montrent leurs flancs émotionnels avec des signes de camaraderie, d’amour pour eux-mêmes et le goût de l’entraînement.

« Il est important d’avoir ces références visuelles et cinématographiques là où elles sont montrées telles qu’elles sont, c’est-à-dire comme des combattantes et des femmes fortes. Puissent-ils servir d’idoles aux nouvelles générations. Pour qu’une fille les voie et dise « Je veux être comme Lady Candy, je veux être comme Baby Star, je veux être comme Little Star. » Je pense qu’il est sain de guérir toute cette douleur qui entoure la violence qui s’exerce contre les femmes à Ciudad Juárez ».

Sans oublier que l’histoire de cette région frontalière est entachée de crimes contre les femmes (viols, féminicides, enlèvements), Combattants nous fait découvrir un univers peu dépeint et rapporté par la presse : les sourires féminins qui surgissent parmi la résistance afin de rechercher et d’obtenir un changement.

