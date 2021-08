Le concert Fortnite d’Ariana Grande présentait un hommage spécial à son ex-petit ami décédé impliquant «The Way».

Les fans d’Ariana Grande pleurent après que la chanteuse ait inclus un hommage émouvant à son défunt ex Mac Miller dans son concert Fortnite.

Au cours du week-end (6 août), Ariana Grande est devenue la dernière star à donner un concert animé dans le jeu vidéo Fortnite. Dans The Rift Tour, une version avatar d’Ariana a interprété certains de ses plus grands succès, notamment « 7 Rings », « Be Alright » et « Positions ». Fortnite a également lancé un skin Ariana parallèlement à l’événement afin que les fans puissent jouer avec elle dans le jeu.

Cependant, à côté de l’incroyable théâtre d’animation, c’est l’hommage touchant d’Ariana à Mac Miller qui a vraiment volé la vedette.

LIRE LA SUITE: Les fans d’Ariana Grande pensent que ses paroles de Off The Table parlent de Mac Miller

Les fans d’Ariana Grande « sanglotent » sur l’hommage à Mac Miller lors de son concert sur Fortnite. Photo : @arianagrande via Instagram, Fortnite

Depuis le décès de Mac Miller il y a près de trois ans, Ariana a régulièrement rendu hommage à son ex-petit ami et ce concert n’a pas fait exception. Au cours de l’événement, Ariana a chanté son premier single « The Way » avec Mac. Non seulement cela, mais pendant le couplet de Mac, l’avatar d’Ariana a grimpé un escalier vers le ciel. Les fans l’ont interprété comme un clin d’œil au fait que Mac est désormais un ange au paradis.

Un fan a écrit : « Je sanglote ! Ariana Grande rend hommage à Mac Miller lors de son concert sur Fortnite. » Un autre a ajouté: « Je suis juste ici en train de sangloter parce qu’Ariana montait les escaliers jusqu’au paradis pendant que The Way jouait. Mac me manque. » Quelqu’un d’autre a tweeté : « mac miller faisant partie du grand concert d’ariana. mon coeur ».

je sanglote ! Ariana Grande rend hommage à Mac Miller lors de son concert Fortnite, le #RiftTour Leur tube « The Way » a été joué alors que l’avatar du chanteur montait les escaliers vers le paradis pic.twitter.com/hKUjkfB1Hg – YASMIN (@lifeofyassy) 6 août 2021

Tout le monde se demande si le concert était bon, mais je suis juste ici en train de sangloter parce qu’Ariana montait les escaliers vers le paradis pendant que The Way jouait. Mac me manque. #RiftTour pic.twitter.com/wJBznrKSut – Nancy Castillo-Coronel (@NancyCastilloC9) 6 août 2021

mac miller faisant partie du grand concert d’ariana. mon coeur – Serena (@SerenaTwitch) 6 août 2021

Non, je ne pleure pas. Tu es.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂