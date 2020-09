Les notes de mise à jour de la mise à jour 1.07 de “ Valorant ” révèlent les principaux nerfs de Sage et de Killjoy

La tourelle Killjoy a quelques changements. Crédit: Riot Games

Riot Games a publié les notes de mise à jour pour Valorant mise à jour 1.07 et il y a beaucoup de changements présents, y compris quelques gros nerfs à la fois pour Sage et Killjoy.

Sage est facilement la plus grande perdante du patch, sa guérison étant réduite de 100 en cinq secondes à seulement 60 en cinq secondes, bien que cela passe à 60 sur 10 secondes pour l’auto-guérison. Son orbe lent a également été réduit de 30% et les murs de barrière apparaissent maintenant avec 400 HP qui sont ensuite doublés à 800 après avoir été en place pendant trois secondes.

Dans l’ensemble, ce sont de gros nerfs pour Sage, qui a été l’un des agents les plus populaires à tous les niveaux de jeu. Ces changements la verront sans aucun doute tomber un peu en disgrâce, et il sera intéressant de voir à quel point les joueurs professionnels l’utilisent avec ces changements.

Ailleurs dans le patch, Killjoy a connu des changements majeurs pour la première fois, son Nanoswarm étant la cible principale. Il y a maintenant une brève liquidation avant que les dégâts ne commencent, et les dégâts par seconde ont été réduits de 60 à 40. Sa tourelle n’est également plus révélée par les boulons de reconnaissance, ce qui semblait toujours être une chose étrange.

Breach est le seul agent à avoir vu de gros buffs. Il a maintenant trois charges de son flash, qui a également un temps de liquidation réduit. Rolling Thunder a également été légèrement amélioré, et la commotion cérébrale va maintenant descendre les joueurs touchés. Ce ne sont apparemment que le premier d’un certain nombre de changements à venir bientôt sur Breach.

“Breach devrait être un choix de choix dans l’entrée offensive et l’utilité de rupture”, lit-on dans les notes de mise à jour. «Alors que la puissance du flash était plutôt bonne, trop peu de charges l’empêchaient de fournir cette valeur à son équipe. Considérant qu’il a besoin de ses coéquipiers pour capitaliser sur ses flashs, cela devrait compenser ce coût en en ayant simplement plus. Ce ne sont pas tous les changements potentiels de Breach que nous voulons faire, mais dans le cadre de notre philosophie de facilité d’intégration et d’équilibre intentionnel, nous voulons être mesurés. Restez à l’écoute pour en savoir plus … potentiellement.

Viper a également été modifiée, mais surtout avec des mises à jour de qualité de vie qui ne la changeront pas trop, et Sova a vu des changements visuels pour améliorer les choses.

En dehors des agents, tous les fusils de chasse ont été modifiés, principalement sous la forme de nerfs et le Vandal a vu un léger buff. Les effets visuels d’impact ont également été mis à jour, pour essayer de rendre plus clair lorsque vous frappez un coup, ce qui devrait rendre les problèmes d’enregistrement apparemment moins visibles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂