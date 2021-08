Johnny Depp recevra le prix Donostia au festival du film de Sam Sebastian

Les problèmes juridiques persistants de Johnny Depp peut avoir eu un impact sur certaines de ses apparitions dans les films les plus médiatisées, mais ses fans et ses supporters seront ravis d’apprendre qu’il est sur le point de recevoir le prix Donostia du Festival du film de Sam Sebastian, la plus haute distinction disponible du festival. Alors que Depp a été pris dans des poursuites interminables impliquant son ex-femme Amber Heard, ses récents rôles au cinéma ont été très rares, mais comme l’a dit le festival, Depp est « l’un des acteurs les plus talentueux et polyvalents du cinéma contemporain », qui a a conduit à la remise du prix lors de l’événement de cette année en septembre.

Johnny Depp rejoindra une liste de lauréats comprenant Ethan Hawke, Sigourney Weaver, Judy Dench et Viggo Mortensen. Depp lui-même est apparu au festival l’année dernière, lorsqu’il a présenté Crock of Gold : quelques tours avec Shane McGowan ainsi qu’une très courte apparition en 1998 avec Terry Gilliam.

Comme l’ouverture de l’année dernière même voir le film de Woody Allen Fête de Rifkin jouer, l’inclusion de Depp cette année fera sourciller certains, en particulier ceux qui soutiennent Amber Heard dans la querelle juridique du couple, mais au final, nombreux sont ceux qui pensent que les vies privée et professionnelle doivent être séparées et accueilleront favorablement la décision de l’événement.

Depp a passé les trente dernières années à passer d’un acteur inconnu à l’un des plus importants de l’histoire d’Hollywood. Son travail avec Tim Burton à lui seul pourrait fournir sa propre industrie cinématographique, et puis vous avez aussi le Pirates des Caraïbes franchise qui a engrangé des milliards à elle seule. L’un de ses derniers rôles était celui du photographe de guerre W Eugene Smith dans Minamata, mais en raison de la situation personnelle de Depp, le film a été à peu près enterré par MGM, ce qui a entraîné un différend entre eux et le réalisateur Andrew Levitas.

Depp a récemment comparu devant le tribunal dans le cadre d’une affaire de diffamation contre le tabloïd britannique, The Sun, qui, selon Depp, l’avait diffamé en utilisant le terme femme-batteuse dans un article. Depp a perdu cette partie de sa guerre légale, ce qui l’a finalement amené à se retirer de son rôle de Grindelwald dans Les bêtes fantastiques 3, menant à Docteur étrange l’acteur Mads Mikkelsen reprenant ce rôle dans la suite à venir.

Depp a encore des affaires de diffamation à venir aux États-Unis, mais leur résultat ne sera pas connu avant un certain temps. Alors que de nombreuses tentatives ont été faites par les fans pour faire retirer Amber Heard de la Aquaman suite, cela n’a servi à rien, et la question est maintenant de savoir si remporter le Donostia Award sera suffisant pour redonner à Johnny Depp quelque chose de proche des superproductions à gros budget auxquelles il s’est habitué dans le passé.

Le Sam Sebastian Film Festival se déroulera du 17 au 25 septembre et verra un certain nombre de films en compétition, dont celui de Terence Davies Bénédiction, qui met en vedette Peter Capaldi et Jack Lowden dans une histoire relatant la vie de Siegfried Sassoon, le soldat et poète anti-guerre qui a survécu à la Première Guerre mondiale. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Deadline.

Sujets : Inconduite sexuelle