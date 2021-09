Ed Sheeran est l’un des plus grands artistes du monde – et il a une valeur nette pour le refléter.

Le chanteur de « Bad Habits » part en tournée pour la première fois en trois ans en mai 2022, et avant cela vient son nouvel album brillant (et sans aucun doute en tête des charts), = (Égal).

Ed Sheeran vient d’humbles débuts et malgré sa carrière musicale de plusieurs millions de livres, il est toujours ce gars terre-à-terre avec qui vous pourriez vous asseoir et prendre un rhume au pub.

Il est passé de deux paires de chaussettes à son nom à un record du monde pour la tournée la plus fréquentée et la plus lucrative de tous les temps, avec son Divide Tour 2017-2019. Lorsque son premier concert a fait salle comble, il s’est fait tatouer pour marquer l’occasion. Heureusement, il n’a pas été encré à chaque fois que cela s’est produit, car il n’y aurait pas assez de peau à couvrir. Il a quand même plus de 60 tatouages.

Ed a travaillé avec certains des plus grands artistes de la planète et, de plus, ils se sont sentis stupéfaits de travailler avec lui.

Camila Cabello a déclaré à propos de sa collaboration avec Sheeran pour la chanson de 2019 ‘South of the Border’ avec Cardi B: « Ce gars ici est l’un des artistes les plus significatifs de ma vie et moi, 13 ans, je ne le croirais jamais. .

« Je sais que nous sommes amis maintenant, désolé pour le moment de ne pas jouer cool, mais vraiment, c’est un cercle complet, un moment spécial pour moi, être sur une chanson avec un artiste qui signifie tellement putain de g tome. »

Le joueur de 30 ans est au sommet de son art tant sur le plan professionnel que personnel, ayant accueilli son premier enfant au monde en septembre 2020.

Quelle est la valeur nette d’Ed Sheeran ?

Ed Sheeran vaudrait 220 millions de livres sterling en 2021, selon sa liste sur le Liste riche du Sunday Times, qui le nomme le jeune musicien le plus riche de Grande-Bretagne.

(Crédit : Instagram/@teddysphotos)

Selon la publication, Ed a été en congé sabbatique tout au long de 2020 alors qu’il s’est mis à être papa pour la première fois et, sans aucun doute comme le reste d’entre nous, a surmonté la pandémie. L’argent a continué à affluer et sa valeur nette a augmenté de 20 millions de livres sterling par rapport à 2020.

Qui est la femme d’Ed Sheeran ?

Ed a épousé sa petite amie d’enfance, Cherry Seaborn en 2019.

Les deux ont fréquenté la même école que les enfants et se sont séparés en tant que jeunes adultes alors que Seaborn est allé travailler à Wall Street et Ed a établi sa carrière musicale.

En 2015, ils se sont réunis pour la première fois depuis leur enfance à Manhattan (où Cherry travaillait à l’époque). L’année suivante, tous deux ont pris le temps de leur carrière pour former « un lien étroit et une relation », et ils sont partis voyager ensemble.