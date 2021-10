Les 11 meilleures Rom-Coms sur Netflix, classées

Pendant des décennies, les comédies romantiques ont été considérées par les masses cinématographiques comme un peu plus que des films de filles, désignés comme des plats plus légers qui relèvent davantage de la catégorie du plaisir coupable que, disons, le dernier film de Scorsese. Mais avec l’ère moderne des cycles d’information de 24 heures et de la dépendance aux médias sociaux, rien de tel que de regarder deux personnes tomber amoureuses pour apaiser brièvement l’angoisse existentielle. Ces films vous permettent de vous perdre dans les nuances de la parade nuptiale à chaque instant et vous fournissent une bonne dose de plaisanteries pleines d’esprit, contrairement à un appât d’Oscar chargé d’intrigue.

Malgré le manque de films mettant en vedette Tom Hanks et Meg Ryan ces jours-ci, le genre connaît une résurgence, avec de nouveaux films qui sortent tout le temps et de vieux classiques trouvant de nouveaux publics. Les services de streaming diffusent du contenu original plus rapidement qu’il ne peut être consommé, avec des trésors cachés sur toutes les plateformes imaginables. Rien que sur Netflix, il y a suffisamment de titres pour vous garder dans le monde des rencontres mignonnes et des rendez-vous insolites jusqu’à ce que vous manquiez de pop-corn. Heureusement pour vous, nous avons fait le gros du travail pour réduire la liste à 11 choix de comédies romantiques, y compris quelque chose pour chaque type de public, que vous soyez un passionné de genre ou un spectateur réticent, un fan de science-fiction ou plus dans la nostalgie des adolescents.

La Saint-Valentin

La Saint-Valentin est l’un de ces films avec une distribution d’ensemble, se concentrant davantage sur la façon dont les vies des différents personnages se croisent que sur une histoire en particulier. Et franchement, avec un casting aussi étoilé que celui-ci, avec Jessica Alba, Bradley Cooper, Patrick Dempsey, Jennifer Garner, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Queen Latifah, George Lopez, Julia Roberts et Taylor Swift, pour n’en nommer que quelques-uns, peu importe l’intrigue. Ce film réconfortant ne vous épatera peut-être pas, mais c’est un choix parfait si vous cherchez à regarder quelque chose sur lequel vous pouvez faire défiler Instagram sans vous sentir coupable.

Une histoire de Cendrillon

Bien qu’il s’agisse techniquement d’une comédie romantique destinée à un public adolescent, Une histoire de Cendrillon tient pour les téléspectateurs de tout âge. Hilary Duff joue la version mise à jour de Cendrillon, forcée de vivre avec sa cruelle belle-mère (Jennifer Coolidge) après le décès de son père (Dennis Quaid). La distribution impressionnante présente également Regina King comme la fée-marraine en quelque sorte, et Chad Michael Murray comme nul autre que le « Prince charmant ». Avec le rythme rapide typique d’un film destiné aux adolescents et une scénographie amusante et campy, ce film constitue un excellent choix de soirée cinéma avec des amis et est très re-regardable.

Vacances

La prémisse de deux personnes prétendant être un couple, pour finir par tomber amoureuses à la fin, est antérieure à l’existence du cinéma lui-même. Alerte spoil: Vacances} est l’un de ces films de faux couple devenu un vrai couple. Mais on ne regarde pas des comédies romantiques pour se demander si les protagonistes finiront par se réunir, il s’agit de voir le processus de comment ça arrive. Dans ce cas, Emma Roberts et Luke Bracey incarnent les personnages principaux, qui tombent amoureux en se faisant passer pour un couple dans le seul but de pouvoir ramener quelqu’un à la maison pour les vacances.

Mettre en place

Indie chérie Zoey Deutch est infiniment charmante face à Glen Powell dans la comédie romantique intelligente Mettre en place. Le film atteint une conscience de soi unique alors que les personnages de Deutch et Powell travaillent ensemble pour mettre en place leurs patrons autoritaires, en orchestrant des rencontres mignonnes et en les espionnant sans relâche dans l’espoir de créer une relation qui éloignera leurs employeurs une fois pour toutes . Bien sûr, dans le processus de complot pour créer l’amour là où il n’y en a pas, leurs sentiments organiques l’un pour l’autre se développent. Cela peut sembler stéréotypé, mais le gain en vaut vraiment la peine.

A tous les garçons que j’ai aimés avant

La deuxième histoire d’amour au lycée sur cette liste, A tous les garçons que j’ai aimés avant explore une nouvelle prémisse : et si nos béguins savaient exactement ce que nous pensons d’eux, jusque dans les moindres détails embarrassants ? Dans le film, la lycéenne Lara Jean (Lana Condor) se retrouve accidentellement avec une pile de lettres d’amour envoyées à tous les garçons qu’elle a aimés. Bien sûr, le chaos s’ensuit, mais parvient également à se résoudre avec brio d’une manière réconfortante sans virer en territoire trop ringard. Si vous n’en avez pas assez après le premier versement de A tous les garçons il y a aussi deux suites sur Netflix, bien qu’elles ne capturent pas tout à fait la magie de la première.

À propos du temps

Le seul film de cette liste complètement détaché de la réalité est À propos du temps, un mélange de comédie romantique/science-fiction se déroulant dans un monde où le voyage dans le temps existe, comme son nom l’indique. Bien qu’il y ait des problèmes notables avec le film – les règles du voyage dans le temps sont un peu incohérentes – obligeant le spectateur à suspendre son incrédulité un peu trop loin, dans l’ensemble, c’est un aperçu rafraîchissant de ce que le genre peut faire, libérant le mélange de romance et comédie pour se détacher de la réalité. Il s’agit d’un couple qui se lie autour d’un amour partagé pour le mannequin Kate Upton, bien sûr, mais il s’agit aussi des relations père-fils, de la croissance et de la façon dont nous pouvons et ne pouvons pas contrôler le passage du temps.

Oui mec

Oui mec est un film qui aurait facilement pu être trop fantaisiste, mais les règles du monde et les performances fantastiques de Jim Carrey l’élèvent au niveau supérieur. C’est l’un de ces films qui repose entièrement sur la prémisse d’un monde comme le nôtre, mais avec une petite mise en garde: le personnage de Carry doit dire « oui » à tout, de donner de l’argent à des étrangers à l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il dit également « oui » à une relation avec le personnage de fille de rêve maniaque de Zoe Deschanel, dans ce qui est une parade nuptiale parfaitement originale.

Elle doit l’avoir

Le genre de la comédie romantique est caractérisé par un manque notable de diversité, que de nombreux grands cinéastes s’efforcent aujourd’hui de corriger. Donc, si vous êtes sur Netflix à la recherche d’une représentation sur grand écran, ou si vous voulez simplement regarder un grand film des années 80, ne cherchez pas plus loin que le joint eSpike Lee Elle doit l’avoir. Ainsi, avant son introduction, le film sur une femme explorant le bassin de rencontres de New York en sortant avec trois gars qui n’ont rien en commun a récemment été adapté en une série télévisée, également disponible à regarder sur Netflix.

La rumeur court que

Les films qui font référence ou dépendent fortement de l’intrigue d’autres films sont toujours des clins d’œil amusants à l’histoire du cinéma, et La rumeur court que… ne fait pas exception. Dans le film, Jennifer Anniston incarne une femme qui découvre que l’intrigue de Le diplômé est basé sur une histoire vraie de sa mère et les affaires de grand-mère avec le même homme. Se sentant perdue dans sa carrière et sa relation, et remettant maintenant en question sa paternité, elle parvient à retrouver l’homme qui a eu des relations avec deux générations de femmes de sa famille, et ce qui se passe ensuite est une aventure hilarante que vous n’oublierez pas de sitôt.

Sois toujours mon peut-être

Une autre comédie romantique qui repousse les limites est l’original de Netflix Sois toujours mon peut-être qui a été co-écrit par et co-vedette comédien Ali Wong, qui n’est pas étranger à l’innovation, surtout connu pour avoir interprété son stand-up spécial bébé cobra alors qu’elle était très enceinte. Se déroulant à San Francisco, l’histoire se déroule lorsque le personnage de Wong renoue avec son voisin d’enfance (Randall Park) en rentrant chez lui après être devenu un restaurateur à succès à New York. Seulement dans la Bay Area pour ouvrir son dernier avant-poste gastronomique, les choses se compliquent lorsque de vieux sentiments sont déterrés.

Sérendipité

Une histoire d’amour sur le destin et les coïncidences qui se déroule pendant Noël à New York, Sérendipité coche toutes les cases de ce que vous voulez dans un classique du genre. Il met en vedette John Cusack et Kate Beckinsale en tant que protagonistes, qui se rencontrent par hasard et cliquent immédiatement, mais sont bientôt séparés par les circonstances. Indépendamment, ils découvrent que parfois dans la vie et dans l’amour, vous devez créer votre propre destin et parviennent à retrouver le chemin de l’autre, bien qu’avec beaucoup de chance. C’est le genre de film qui vous fait croire que tout finira par s’arranger, ce qui est exactement le genre de résolution soignée à laquelle nous aspirons dans une comédie romantique.