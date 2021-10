Orc de « Le Seigneur des Anneaux » a été inspiré par Harvey Weinstein

Il est facile de nos jours de faire une blague ou deux sur Harvey Weinstein, autrefois l’un des plus grands producteurs d’Hollywood, tombé en disgrâce aux yeux du public après son incarcération pour harcèlement et abus sexuels. Et pourtant, sa réputation d’odieux était déjà bien connue dans certains cercles sociaux de l’industrie.

Peu de fans du « Seigneur des Anneaux » le savent peut-être, mais l’arrivée de cette œuvre emblématique de l’auteur JRR Tolkien a déjà vu la participation active de Harvey et de son frère Bob dans les années 1990, qui étaient encore producteurs exécutifs. Peter Jackson en tant que directeur du projet.

L’acteur Elijah Wood, qui s’est démarqué dans la trilogie avec sa performance en tant que Frodo Baggins, a partagé une conversation avec Dax Shepard sur le podcast « Armchair Expert » dans lequel il a partagé quelques détails sur le tournage après que Shepard a déclaré être un fan du travail de Jackson. un peu comme la saga écrite par Tolkien.

Après avoir souligné comment Weinstein avait l’habitude de mettre des obstacles très spécifiques et presque inaccessibles à Jackson, Wood a révélé que le réalisateur avait pris le temps de faire immortaliser l’image du producteur à travers l’un des orcs du film. .

« C’est drôle, cela a été commenté récemment parce que Dom (Monaghan) et Bill (Boyd) ont un podcast, » The Friendship Onion « . Ils parlaient de leur premier souvenir de leur venue en Nouvelle-Zélande. Il avait vu un de ces masques orcs. Et l’un de ces masques, et je m’en souviens très bien, a été conçu pour ressembler à Harvey Weinstein comme une sorte de » va te faire foutre » », a commenté Wood.

Je pense que c’est bien d’en parler maintenant. Le gars est incarcéré. Laissez-le pourrir.

Inutile de dire que Jackson a gardé une grande aversion pour son expérience de travail avec Harvey et Bob Weinstein, car dans le générique de l’un des films, il était chargé de mettre de gigantesques trolls à l’écran lorsque leurs noms sont apparus. On sait que les deux, bien qu’ayant les droits sur l’œuvre de Tolkien, n’avaient aucun intérêt à faire les adaptations.

Lorsque Jackson a proposé son projet de rêve, les Weinstein lui auraient donné un week-end pour trouver un studio qui accepterait de produire l’adaptation avec l’engagement de faire trois films.