Vous souvenez-vous d’Enrique Iglesias en tant qu’acteur hollywoodien?

L’attente était plus favorable que le résultat. Quand il a été annoncé que Robert Rodríguez allait clore sa trilogie de mariachi avec Il était une fois au Mexique et que le casting était dirigé par Johnny Depp, le bénéfice du doute était orienté vers l’idéalisation d’un grand film. Mais tout cet enthousiasme a disparu dès la sortie du film en 2003 et une majorité de cinéphiles ont été désenchantés, entre autres facteurs, par l’apparition de Enrique Iglesias.

Qu’est-ce qu’un chanteur pop espagnol avait à faire là-bas qui était loin d’être un acteur de cinéma? Quel était le besoin de l’inclure dans le film? Des questions et des critiques sans fin ont été adressées au réalisateur pour avoir donné un rôle à Iglesias dans l’histoire, malgré le fait que ce soit mineur et sans importance.

Pour ta défense, les fans du chanteur et les cinéphiles détracteurs du film ont affirmé que la moindre chose était de remarquer la présence de Enrique Iglesias, En effet, le script était un non-sens sans tête qui n’offrait pas la même qualité que ses prédécesseurs, Le mariachi Oui Desperado.







La presse de divertissement a également pris la tâche de défendre l’inclusion d’Iglesias parce que cela représentait un triomphe pour atteindre Hollywood, même si peu importe que sa carrière soit liée à la musique dite « commerciale » et non au jeu d’acteur, encore moins à la cinématographie.

Pour beaucoup, c’était et c’est l’un des pires emplois que le directeur de Terreur de la planète. Ils considèrent qu’il a dépassé la limite de son style et au final il n’a pas su pallier les excès, ce qui s’est reflété dans un film où Antonio Banderas, Danny Trejo et Salma Hayek ont ​​cessé de regarder comme ils l’avaient fait dans Desperado.

À l’époque, après la sortie des airs promotionnels du film, le pire pour la vilipender avant de la voir était la révélation qu’Enrique Iglesias avait agi en elle. Cependant, après l’avoir vu dans les salles de cinéma, l’indignation de voir le chanteur sur grand écran a pris un siège arrière.

Il pouvait ou non avoir été dans le film et cela n’avait pas d’importance. Le dommage lui-même, selon l’ennui de l’année de sa première et des années suivantes, était le film lui-même en raison de son échec, une œuvre de Robert Rodríguez actuellement sur Netflix.