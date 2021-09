Les enfants d’Angelina Jolie et Brad Pitt prennent parti pour leur mère

Ayant été, pendant des années, l’un des couples de type hollywoodien, Brad Pitt et Angelina Jolie maintenant ils sont sur des chemins différents. Les acteurs jouent dans l’un des divorces les plus controversés de l’industrie. Cela fait cinq ans qu’ils se sont séparés par la parole et, aujourd’hui, ils sont en pleine bataille juridique pour la garde de leurs enfants.

Angelina Jolie et Brad Pitt ils ont conçu, entre les adoptions et leurs propres enfants, six héritiers. Un seul d’entre eux, Maddox, est sorti de ce divorce puisqu’il a 19 ans et peut choisir avec qui rester. Mais les cinq mineurs font également partie de la bataille juridique à laquelle leurs parents sont confrontés, car un juge doit décider qui obtiendra la garde.

Angelina Jolie et Brad Pitt sont de plus en plus éloignés. Photo : (Getty)



Dans le premier cas, il a été déterminé que les deux stars obtiendraient la propriété partagée, une situation que Jolie considérait comme un point contre. Pour cette raison, il a contre-attaqué, obtenant le non-lieu du juge pour avoir «relation de travail avec l’un des avocats de Pitt”. A tel point que désormais le verdict sera rendu par un autre magistrat qui viendra à la cause.

Pourtant, en attendant, les enfants de Pitt et Jolie sont avec leur mère et, chaque jour, ils sont de plus en plus complices avec elle. Il s’est avéré que les jeunes voulaient témoigner contre Brad, mais ils n’en avaient pas la possibilité. C’est pourquoi, les dernières images qu’Angelina a mises en ligne ne sont pas une surprise puisque deux de ses enfants sont montrés de plus en plus loin de leur père.

Les cartes postales montrent Zahara Jolie Pitt et John Jolie Pitt qui lisent chacun un livre. Cette activité est l’une des préférées d’Angelina, qui a accompagné les clichés de la phrase suivante : «lecture de fin d’été. Ce sont quelques-uns de nos favoris de la maison. j’aimerais bien rencontrer le tien”.