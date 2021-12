La seule chose qui dérange le plus Cillian Murphy n’a rien à voir avec Peaky Blinders

Peaky Blinders Oui Cillian Murphy ils vont certainement de pair. L’acteur, qui avait déjà une longue carrière, s’est catapulté à la renommée internationale grâce à cette série créée par Steven Knight. Il y incarne le gangster puissant et redouté Tommy Shelby, un personnage qui suscite une grande controverse parmi tous les fans pour sa personnalité attentionnée mais en même temps froide.

Depuis son arrivée sur Netflix, Peaky Blinders C’est l’une des séries les plus regardées au monde. Originaire de la BBC, elle est montée sur la plate-forme et a parcouru le monde en capturant des milliers et des milliers de fans. Cependant, l’année prochaine, cet incroyable drame, action et bande d’époque se termine avec une sixième saison. À cette occasion, Cillian Murphy il se met à la place de Tommy pour découvrir qui l’a trahi.

Malgré cela, il n’y a toujours pas de date de sortie pour les nouveaux chapitres de Peaky Blinders. La production a annoncé qu’il serait « début 2022», Mais sans donner de jour précis. Pour cette raison, dans cette édition, les adeptes de Murphy et même de la fiction, ont commencé à se divertir avec de vieilles vidéos. En fait, l’un d’eux est récemment devenu viral et a rappelé une anecdote sur l’acteur.

Il y a quelques mois, une vidéo YouTube partagée par un groupe de fans de Cillian où l’artiste révèle ce qui le dérange le plus dans la vie est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le malaise de l’acteur n’a rien à voir avec la série, mais avec une attitude des gens en général. « Je déteste quand les gens ne désactivent pas la coche sur les touches de leur téléphone portable« , déclare Murphy dans une interview.

« Désactivez le son de vos touches lorsque vous envoyez un SMS» ajouta-t-il d’une manière déjà en colère. Sans doutes, Cillian Murphy a un toc qui, de vivre à l’époque de Peaky Blinders, je n’aurais pas à endurer. Cependant, il convient de noter que la vidéo qui est devenue virale est quelque peu comique en raison du sarcasme avec lequel elle parle.

