Venom rencontrera Spider-Man sur grand écran, mais Andy Serkis ne se précipitera pas

Plus tôt dans la semaine, le réalisateur de Venom: Let There Be Carnage, Andy Serkis, a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant qu’Eddie Brock de Tom Hardy ne rencontre Spider-Man. Pour l’instant, l’incarnation de Venom par Hardy se trouve dans un univers autonome qui n’a pas encore reconnu l’existence de Peter Parker. Étant donné que les films croisés épiques deviennent rapidement la norme à Hollywood, de nombreux fans de Marvel pensent que Spidey et Venom se croiseront un jour, peut-être avec la version de Tom Holland de Spider-Man.

Maintenant, Andy Serkis a pratiquement confirmé qu’un film croisé allait se produire. Dans une interview vidéo avec IGN sur Instagram, le réalisateur a évoqué la possibilité que Hardy’s Venom rencontre un jour Spider-Man, et quand cela pourrait arriver. Serkis dit que le crossover arrivera « bien sûr » un jour. Comme l’explique Serkis, cependant, ils ne devraient pas se précipiter dans cette histoire pour laisser d’abord les autres super-vilains de Marvel – comme Carnage – briller.

« Regardez, c’est la question sur toutes les lèvres. Ils veulent savoir quand Venom va se rencontrer Homme araignée, mais personnellement, ça n’arrivera jamais. Je plaisante, bien sûr que ça va arriver… Mais, je pense qu’il y a tellement… Écoute, ça dépend quand tu veux y aller, et aussi, quel est l’appétit. Si les gens veulent plus d’histoires de Venom, alors, pour passer directement à Spider-Man, vous pourriez passer à côté de tant de grands personnages de super-vilains d’ici là. Donc, d’une certaine manière, en vous y précipitant, vous pourriez fermer la porte. »

Serkis poursuit en soulignant le potentiel d’exploration d’autres super-vilains à Ravencroft. Il a raison, car l’entrée inévitable de Spider-Man dans ce monde éclipsera certainement tout ce qui pourrait se passer dans le film avec d’autres personnages. Serkis nomme Toxin comme un personnage qui pourrait potentiellement être exploré dans un autre film avant que Spidey n’entre dans la mêlée.

« Alors que, si les gens aiment la tradition, alors je pense que tous ces autres personnages qui sont alors dans le canon, qui sont là dans la tradition de Venom … par exemple, tous les super-vilains qui sont à Ravencroft, l’institut pour les criminels fous. Vous savez, il pourrait y avoir des histoires fantastiques. Il y a d’autres personnages comme Toxin, et tous les autres symbiotes à avoir aussi avant cela. Mais, point pris, oui, tout le monde veut voir Venom combattre Spider- Mec… Encore une fois, c’est l’appétit, combien les gens veulent… ils sacrifieront tout ça s’ils veulent se précipiter là-dessus. »

Hardy a également suggéré qu’il serait heureux de voir Spider-Man entrer dans le Venin univers. Dans une récente interview avec Esquire, Hardy a admis qu’il serait enthousiasmé par l’opportunité, même s’il n’était pas sûr que cela arriverait un jour. Aussi longtemps qu’un accord pourrait être conclu qui profite aux deux parties, Hardy serait impatient de se joindre à nous.

« De toute évidence, c’est un grand canyon à franchir, à franchir par une seule personne, et il faudrait un niveau beaucoup plus élevé de diplomatie et d’intelligence, s’asseoir et parler, pour affronter une arène comme celle-là », a expliqué Hardy. « Si les deux parties le souhaitent, et que cela profite aux deux parties, je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas être le cas. J’espère et fermement, avec les deux mains, pousser, avec empressement, vers ce potentiel, et je ferais n’importe quoi pour faire cela arrive, dans les règles de l’art. Mais il serait insensé de ne pas se diriger vers les Jeux Olympiques si vous couriez 100 mètres, alors oui ! Je veux jouer sur ce terrain. »

Carnage de Woody Harrelson sera le principal antagoniste de Venom : qu’il y ait un carnage. Naomie Harris jouera également le rôle de son amoureux Shriek. Quoi qu’il arrive avec ces personnages et celui de Tom Hardy Venin sera probablement assez rapide pour aller droit au but, car le temps d’exécution du film ne dure que 90 minutes. C’est exceptionnellement court par rapport à la plupart des films de super-héros sortis ces jours-ci. La sortie du film est prévue pour le 1er octobre 2021. Cette nouvelle nous vient d’IGN.

