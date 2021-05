Sony prolonge l’exclusivité de Final Fantasy VII, Intergrade n’apparaîtra nulle part ailleurs pendant six mois

Paglieri 1876 FLORENTIA Eau de Parfum

... Je suis arrivé à Florence avec l'esprit de redécouverte, à la recherche d'un savoir-faire qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Je m'aventure dans les rues étroites à la recherche d'anciens ateliers. Je me souviens toujours de ce parfum de papier kraft florentin et de cuirs tannés. Je me demande si c'est aussi la mémoire olfactive qui rend les souvenirs indélébiles. Partez à la découverte de cette magnifique ville toscane en vous laissant guider par lalchimie des notes olfactives de lEau de Parfum FLORENTIA de PAGLIERI 1876 ... Une touche de bergamote lumineuse se mêle avec délicatesse à la rose et à lorris de Florence si précieux et au caractère complexe à la fois chaleureux, sensuel, poudré, aussi féminin que masculin. Bois de santal , cèdre , et notes de cuir ambrées donnent à la fragrance rondeur et sensualité pour un sillage très reconnaissable...