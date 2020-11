Les dernières photos de The Batman Set révèlent une entrée massive de Batcave?

Le Batman Les photos du plateau révèlent notre premier regard sur la Batcave. Matt Reeves avait précédemment noté qu’il souhaitait que sa version de Gotham City diffère des autres adaptations sur grand écran. Il semble que cette idée de conception s’est étendue à la Batcave, grâce à une vue aérienne de l’ensemble massif construit pour le quartier général caché du Dark Knight. Reeves et l’équipe travaillent encore dur pour essayer de terminer le film au Royaume-Uni et aux États-Unis.

De l’ensemble Batman pourrait être l’entrée de la Batcave 👀 🦇 pic.twitter.com/mcHzicgcxb – Coups de Batman 📸 (@BatmanShots_) 24 novembre 2020

Les images de la Batcave proviennent du plateau britannique. Une énorme falaise constitue une grande partie du siège caché de Dark Knight de Le Batman. Il y a un plan d’eau au bas de la falaise et le sommet est construit avec des arbres plus petits pour créer l’illusion que la falaise est beaucoup plus grande que ce qui a été créé pour un ensemble. En ce qui concerne l’intérieur, nous ne savons pas encore ce qui se passe là-dedans, bien que certains fans de DC pensent que nous avons vu l’intérieur dans la première bande-annonce.

Matt Reeves a publié les premières images de The Batman lors de l’événement DC FanDome en août. Les images ont été sélectionnées par les fans depuis des mois maintenant, et on pense que certains plans d’un dépôt de train souterrain sont la Batcave. Cependant, cela n’a pas encore été officiellement prouvé. Il est tout à fait possible que Gotham ait un dépôt de train abandonné que Bruce Wayne a réquisitionné pour son quartier général secret. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre de voir ce que Reeves a décidé de faire avec l’emplacement emblématique de Gotham City.

Matt Reeves pense que Gotham City est un élément important de Le Batman puzzle. “La nature de ce qu’est cet endroit et son histoire sont d’une importance cruciale pour notre histoire, et l’une des choses que je voulais vraiment faire – parce que c’est le centre de cette histoire, en particulier l’histoire de la corruption dans le city ​​- c’était, je voulais le présenter d’une manière vraiment étoffée », a déclaré le réalisateur lors d’une séance de questions-réponses cet été. Cela étant dit, Reeves voulait que la ville se sente comme une ville nord-américaine que nous n’avons jamais visitée auparavant.

Le Batman mettra en vedette une ville de Gotham bien différente de ce que nous avons vu auparavant. Matt Reeves dit, “celui de Burton avait des décors très, très théâtraux, beaux, beaux, et Nolan avait la version qu’il a créée dans Batman Begins et c’était une chose particulière, des parties de Chicago et de Pittsburgh, et ce que nous sommes essayer de le faire est d’en créer une version que vous n’avez jamais vue auparavant. ” J’espère que nous aurons un aperçu de la Batcave au cours des prochaines semaines alors que le tournage se poursuit au Royaume-Uni.Vous pouvez consulter les images extérieures de la Batcave ci-dessus, grâce à Le Twitter de Batman Shots Compte.

