L’Assistant Google peut désormais récupérer des données de bien-être comme les données de sommeil de Fitbit

L’Assistant Google fournit désormais aux utilisateurs des données de bien-être provenant de services tiers. Selon un rapport de Police Android, Fitbit, à l’heure actuelle, est le seul service auquel Assistant peut se connecter, mais il devrait y avoir plus d’intégration à l’avenir. Le rapport a ajouté qu’il y a quelques jours à peine, le nouveau système d’exploitation de Fitbit avait intégré l’intégration native de l’assistant aux montres de la société, en plus d’Alexa. Pour terminer le processus, une section Bien-être a été ajoutée à Google Assistant. Cette nouvelle section s’intègre aux trackers Fitbit et permet aux utilisateurs d’accéder aux données de sommeil depuis n’importe quel appareil compatible avec l’assistant.

Il révèle en outre que la dernière section permet aux utilisateurs de connecter Google Assistant à des services capables de suivre les données liées au bien-être, allant du suivi du sommeil à l’exercice et même à l’apport nutritionnel.

Le rapport indique également qu’un utilisateur peut facilement demander à l’Assistant Google combien de temps il / elle a dormi toute la nuit et peut obtenir une réponse précise. Cela leur permettra de savoir s’ils prennent le repos adéquat dont le corps a besoin.

Pour le moment, seul le sommeil est pris en charge et cela aussi, uniquement sur Fitbit.

Selon un rapport de Développeurs XDA, Fitbit étant le premier service tiers à être pris en charge par Google Assistant ne devrait pas être une surprise car Google avait précédemment accepté d’acquérir la société de fitness, même si l’accord attend l’approbation réglementaire.

Fitbit, pour sa part, a récemment apporté la prise en charge de Google Assistant à ses appareils de suivi d’activité.

