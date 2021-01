Avez-vous toujours l’ancien livret? Découvrez comment commander le nouveau DUA

Rénové l’année dernière, le Document automobile unique (DUA) est indéniablement plus facile à transporter (et encore plus résistant).

Autrefois document papier plié en trois parties, la «carte de citoyen» de nos voitures est devenue semblable à une carte de crédit (ou notre propre carte de citoyen).

Bien que le remplacement de l’ancien DUA (ou même de l’ancien livret et du titre d’enregistrement de la propriété) ne soit pas obligatoire, il y a ceux qui souhaiteraient avoir le DUA dans le nouveau format et c’est pourquoi dans cet article nous expliquons comment le faire.

Un processus simple

Évidemment, si vous achetez une voiture d’occasion, le DUA que vous recevrez sera présenté dans le nouveau format, mais que se passe-t-il si vous souhaitez simplement remplacer le document automobile unique de votre voiture actuelle? Dans ce cas, vous pouvez le faire de trois manières différentes.

Le premier, et peut-être plus simple, se fait par Internet, sur le site Web Automobile Online. Après avoir accédé au site Web, vous devez vous authentifier avec la Citizen Card et passer la commande, il n’est pas nécessaire de remplir la demande d’immatriculation du véhicule.

Vous pouvez également demander le remplacement / 2ème copie du DUA par courrier, en envoyant la demande à n’importe quel enregistrement de véhicule – dont vous pouvez consulter les adresses ici. Enfin, vous pouvez également demander le remplacement du DUA en personne. Pour ce faire, vous devez vous rendre à un comptoir IRN ou à une boutique de citoyens.

Que vous commandiez le remplacement / 2ème exemplaire du DUA via Internet ou en personne à un guichet IRN ou dans un Citizen’s Shop, le montant que vous devrez payer est toujours le même: 30 euros.