Pourquoi la star de “ Freaky ” Vince Vaughn n’utilise pas les médias sociaux

Vince Vaughn est peut-être mieux connu pour des films tels que Échangistes, Wedding Crashers, Old School et The Break-Up – et son dernier film, Bizarre, est un film d’horreur comique bien évalué. Mais contrairement à beaucoup d’autres stars hollywoodiennes, Vaughn évite les médias sociaux: pourquoi?

Même lors de la promotion de son nouveau film, Vince Vaughn est sans médias sociaux

Sur un récent Aujourd’hui show interview, pendant que Vaughn faisait la promotion Bizarre, L’animateur Hoda Kotb a interrogé l’acteur sur son manque d’activité sur les plateformes de médias sociaux.

«Je n’ai jamais été une grande personne des médias sociaux», a expliqué Vaughn. S’il dit avoir «beaucoup d’amis qui aiment ça», le Vieille école star admet qu’il «n’a jamais vraiment été impliqué dans les médias sociaux».

Contrairement à certaines célébrités, Vaughn a partagé peu ou rien sur sa vie personnelle sur des applications comme Instagram ou Twitter. Cependant, il semble parfaitement heureux de vivre sa vie dans le moment présent – sans publier à ce sujet sur Internet.

«Vous savez, j’ai une belle vie», a déclaré Vaughn au Aujourd’hui hôte. «Ma femme est formidable. Nous avons été très chanceux, mes enfants sont formidables. Nous nous sommes beaucoup amusés, donc je n’ai rien à redire. Je suis très heureux. Je me sens très béni.

Vaughn a épousé l’agent immobilier canadien Kyla Weber le 2 janvier 2010 dans l’Illinois. Ils ont maintenant deux enfants: une fille prénommée Locklyn, née en 2010, et un fils prénommé Vernon, né en 2013.

Pourquoi vous ne trouverez pas la star de “ Freaky ” sur Instagram

Lorsque Kotb a interrogé Vaughn davantage sur sa décision de s’abstenir de poster, Vaughn a expliqué:

Je ne sais pas, c’est peut-être mon âge? Je n’y suis jamais entré. J’avais l’impression de ne pas avoir quelque chose à dire tous les jours ou à donner des conseils aux gens. J’avais juste l’impression que ce n’était pas quelque chose qui m’attirait un peu.

En vérifiant Instagram, le dernier message de Vaughn remonte à 2013. Et bien qu’il ait rejoint Twitter en 2015, il n’a aucun message récent. Bien qu’il ne soit pas anti-médias sociaux – et admet qu’il voit des messages de temps en temps qu’il apprécie – le Crashers de mariage star ne semble pas y trouver beaucoup de joie.

“Je ne me suis jamais vraiment mis dedans, même si j’ai eu des tweets partagés qui sont drôles ou que les gens restent en contact”, a déclaré Vaughn dans l’interview. «Donc, je n’ai vraiment rien contre cela. Je ne me suis jamais vraiment impliqué.

Vince Vaughn répond à la réaction de Twitter sur la vidéo avec Trump

Cependant, Vaughn pourrait être encore plus réticent à s’engager dans les médias sociaux après une réaction de Twitter plus tôt cette année. En janvier 2020, une vidéo de lui assis avec Donald et Melania Trump est sortie, et de nombreux fans n’étaient pas satisfaits.

Cependant, Vaughn a insisté sur le fait que l'épisode était exagéré – et que les gens devraient être plus respectueux envers ceux qui ont des opinions politiques divergentes.