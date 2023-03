Les crises des super-héros : ce sont les scandales les plus controversés de Marvel et DC

Curiosités

Les films de super-héros sont à la mode dans l’industrie cinématographique hollywoodienne mais ils ne sont pas étrangers aux scandales et nous allons aujourd’hui passer en revue certaines controverses.

©Getty/IMDbprotagonistes de controverses

Le cinéma de super-héros est la tendance la plus populaire aujourd’hui avec des franchises de Marvel et DC Comics en tête, bien qu’ils ne soient pas étrangers aux controverses, en particulier cette dernière fois où différents scandales se sont produits dans les grandes marques qui facturent des millions de dollars grâce à des films avec de grandes stars jouant le rôle de leurs personnages les plus importants tels que Spider-Man et Thor dans merveille ou Batman et Superman dans Bandes dessinées DC.

à côté de merveille récemment, il y a eu des problèmes au sein de l’entreprise avec la société de production victoria alonso, l’un des responsables de la coordination de tout ce qui concerne les effets visuels des films de la marque qui a généré une polémique sur les prétendus mauvais traitements infligés aux artistes numériques. Ils disent aussi que l’exécutif a refusé de cacher une référence à la communauté gay dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania pour sa version au Koweït qui a des lois contre l’homosexualité, c’est pourquoi elle a finalement été licenciée.

Scandales dans les films de super-héros

ET Bandes dessinées DC? Dans ce cas dans le film Adam noirProtagonisée par Le Rocherapparu Henry Cavill en tant que Superman dans une scène post-crédits, c’est pourquoi on pensait que l’acteur britannique jouerait à nouveau le héros. Ensuite, James Gunn et Peter Safran ils ont repris le Univers DC dans les films et a décidé de remplacer Cavill en tant qu’homme d’acier. Non seulement cela, le directeur de Escouade suicide a confirmé qu’il avait commencé à écrire le nouveau film de Superman qui n’aurait pas Cavill dans son casting avant que le personnage n’apparaisse dans Adam noir.

Un autre des grands scandales dans le monde des super-héros s’est produit lorsque Joss Whedon remplacé zack snyder dans le sens du film Ligue des Justiciers pour le suicide de la fille du réalisateur original. Puis, le casting de la bande a fini par accuser le nouveau cinéaste de maltraitance et d’abus de pouvoir sur le plateau d’enregistrement avec le soutien des cadres de Warner comme walter hamada il a finalement été renvoyé de l’entreprise. L’acteur le plus engagé dans cette cause était pêcheur de raie qui utilise encore aujourd’hui ses réseaux sociaux pour continuer à dénoncer.

Il y a aussi les scandales dans lesquels il a joué ezra millerLe personnage principal du film Éclair, qui a été accusé d’avoir agressé un couple dans un bar en plus d’avoir pénétré dans une propriété privée et d’avoir volé des bouteilles de boissons alcoolisées. L’interprète a admis qu’il traversait un moment personnel difficile et a promis de demander l’aide d’un professionnel à cet égard. D’autre part, l’acteur merveille, Jonathan Majorsa été arrêté à New York pour avoir prétendument agressé une femme de 30 ans, bien que l’avocat de l’interprète ait nié les accusations.

