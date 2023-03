Série similaire à Yellowjackets

streaming

La production Paramount + a présenté sa deuxième saison vendredi dernier et en a déjà une troisième en cours.

© IMDbvestes jaunes.

vestes jaunesla série de suspense et de drame, a créé sa deuxième saison en Paramount+. L’intrigue suit une équipe de football de lycéennes qui entre dans un accident d’avion et se retrouve bloquée dans une forêt. Les secrets et les traumatismes du passé et du présent des protagonistes sont entrelacés dans une histoire intrigante et passionnante.

La série est racontée en deux lignes temporelles, l’une dans les années 90 et l’autre aujourd’hui, et fait référence à diverses fictions, telles que Seigneur des mouches et perdu. Si tu m’aimes bien vestes jaunesnous recommandons certaines séries à regarder sur deux plateformes streaming populaire.

+3 séries similaires aux Yellowjackets et où les regarder

Objets tranchants

Si vous recherchez plus de suspense et de drame, nous vous recommandons Objets tranchants dans HBO Max. D’après le roman homonyme de Gillian Flynn, la série suit une journaliste qui retourne dans sa ville natale pour enquêter sur un meurtre. Avec des performances exceptionnelles et une intrigue immersive, Objets tranchants Il vous gardera sur vos orteils jusqu’à la fin.

Serviteur

Une autre option pour les amateurs de suspense est Serviteur dans AppleTV+. La série suit un couple qui engage une baby-sitter pour leur bébé, mais de sombres secrets sont bientôt révélés qui mettent leur famille en danger. Avec une intrigue tordue et un rythme obsédant, Serviteur est parfait pour les fans d’horreur psychologique et les amateurs de horreur populaire.

vrai détective

Enfin, si vous êtes intéressé par une série policière avec une touche sombre, ne manquez pas vrai détective dans HBO Max. Chaque saison présente une histoire différente avec des acteurs différents, mais toujours avec un style visuel et narratif unique. Avec un casting stellaire et une ambiance tendue, vrai détective C’est l’une des meilleures séries policières de ces dernières années.

