Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA commence sa tournée d’adieu de l’astéroïde géocroiseur Bennu

Un vaisseau spatial transportant des échantillons d’astéroïdes immaculés et 4000 mégaoctets de données est sur le point de rentrer chez lui depuis l’astéroïde Bennu.

Le vaisseau spatial, la sécurité d’identification des ressources d’interprétation spectrale Origins de la NASA – Regolith Explorer, ou OSIRIS-REx , n’a pas encore quitté l’astéroïde. Mais l’engin commence sa tournée d’adieu, qui ramènera le vaisseau spatial dans un voyage de retour sur Terre. La mission OSIRIS-REx se déroulera autour du Bennu de 1 640 pieds de large (500 mètres) au 10 mai 2021 avant de voyager environ 185 millions de miles (298 millions de kilomètres) vers la Terre et de livrer son échantillon d’astéroïdes aux scientifiques le 24 septembre 2023.

Au cours de sa dernière et dernière approche rapprochée de Bennu, OSIRIS-REx a photographié l’astéroïde pendant 5,9 heures, soit plus d’une rotation complète de l’astéroïde. Le vaisseau spatial a volé à moins de 3,5 kilomètres de la surface de Bennu, selon une récente déclaration de la NASA . C’était l’OSIRIS-REx le plus proche depuis le prélèvement des échantillons, et la manœuvre de survol s’est terminée vers 6 h HAE (10 h GMT) le 7 avril.

En rapport: Un vaisseau spatial de la NASA fait une tentative historique d’acquérir des échantillons de l’astéroïde Bennu

Les cailloux et les morceaux qu’OSIRIS-REx a collectés sur Bennu lors de son atterrissage sur la surface de l’astéroïde en octobre 2020 aideront les scientifiques à en apprendre davantage sur la composition de l’astéroïde, mais sur l’effet que la récupération a eu sur la surface de Bennu – qui impliquait de toucher le rocher pendant quelques secondes. et souffler de l’azote gazeux sur la surface de l’astéroïde faire remonter du matériel – peut aussi être utile aux scientifiques. Le récent survol final de Bennu par OSRIS-REx aidera l’équipe à apprendre comment le vaisseau spatial a changé la surface de Bennu lors de la collecte des échantillons.

Leilah McCarthy, Flight Navigator de la société d’ingénierie KinetX, a traité les images de navigation pour aider OSIRIS-REx de la NASA à terminer son dernier survol de Bennu. (Crédit d’image: KinetX Inc./Coralie Adam)

« En examinant la distribution des matériaux excavés autour du … site, nous en apprendrons davantage sur la nature des matériaux de surface et souterrains ainsi que sur les propriétés mécaniques de l’astéroïde », Dr Dante Lauretta, chercheur principal pour OSIRIS-REx à l’Université de l’Arizona, a déclaré dans le communiqué de la NASA.

Il faudra au moins jusqu’au 13 avril pour que les données et les images de l’engin spatial de ce dernier survol atteignent l’équipe de la mission, selon la NASA. La distance de Bennu par rapport à la Terre, associée à la nécessité de partager Réseau de l’espace lointain antennes avec d’autres missions spatiales comme Voyageur et Persévérance , signifie qu’OSIRIS-REx prendra plusieurs jours pour télécharger toutes les données de survol.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.