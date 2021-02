La star de Batman Jeffrey Wright est Bruce Wayne dans le podcast Batman de HBO Max

Jeffrey Wright, qui joue dans l’aventure DC Comics Le Batman prêtera sa voix à Bruce Wayne en Batman: les aventures audio, un nouveau podcast Batman en préparation chez HBO Max. Décrite comme une « version comique du chevalier noir », l’histoire en plusieurs épisodes vient de Warner Bros. ‘ Division du contenu du ruban bleu. Le plan pour l’instant est que l’aventure audio soit diffusée en 2021.

L’histoire du podcast Batman a été écrite et réalisée par Dennis McNicholas (Saturday Night Live). McNicholas a également produit Batman: les aventures audio avec Angela Petrella (Quackers de pierre, Golan l’insatiable). Jon Berg (Ligue de justice, Wonder Woman) est un producteur exécutif.

De même que Jeffrey Wright, le reste de la distribution a également été révélé, McNicholas jouant un rôle mystérieux aux côtés de Wright dans le rôle de Bruce Wayne. On ne sait toujours pas quels autres personnages seront présentés, mais Les aventures audio Le casting comprend également Chris Parnell, Melissa Villaseñor, Seth Meyers, Brent Spiner, John Leguizamo, Ike Barinholtz, Bobby Moynihan, Kenan Thompson, Rosario Dawson, Jason Sudeikis, Alan Tudyk, Heidi Gardner, Brooke Shields, Paul Scheer, Tim Meadows, Fred Armisen , Ray Wise, Ben Rodgers, Katie Rich, Pete Schultz, Paula Pell et Toby Huss.

Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés, mais la série audio apportera une comédie réinventant les aventures de lutte contre le crime de Batman à Gotham City. Cela est rendu assez évident par certains de ces noms que nous voyons dans la liste des acteurs, qui comprend plusieurs SNL étoiles. Il est également intéressant qu’Alan Tudyk fasse partie de la distribution, car il exprime actuellement le Joker dans l’animation Harley Quinn série sur HBO Max, bien qu’on ne sache toujours pas s’il jouera également le Clown Prince of Crime dans cette série audio ou un autre personnage entièrement.

Wright fera également partie d’un univers de Batman en direct, car il a travaillé dur pour filmer Le Batman pour le réalisateur Matt Reeves. Mettant également en vedette Robert Pattinson dans le rôle principal, le film n’aura aucun rapport avec le DCEU et se déroulera dans un univers autonome. Quant à Wright, il jouera le rôle de James Gordon, et le reste de la distribution de l’ensemble pour ce film comprend Zoe Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Penguin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et John Turturro comme Carmine Falcone.

Bien sûr, Wright est également très connu pour son rôle principal dans la série HBO Westworld. Il est apparu dans les trois premières saisons de la série, le plus récemment en vedette dans la saison 3 l’année dernière. Son rôle lui a également valu un prix Emmy pour chacune des trois saisons. Bien qu’il n’ait pas gagné pour Westworld, Wright a remporté l’Emmy pour acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique pour l’adaptation de HBO de Anges en Amérique; il a également remporté le Tony pour la production de Broadway.

Nous avons vu à quel point Wright peut être fantastique avec ses rôles plus dramatiques, et il sera intéressant de voir ce qu’il peut faire avec une version plus comique de Batman. On ne sait pas encore quand le podcast arrivera, mais Batman: les aventures audio devrait frapper HBO Max cette année. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Batman, The Batman