Premières images de Jon Hamm dans Fargo

La série inspirée du film des frères Coen reviendra après trois ans d’absence du petit écran.

© IMDbJon Hamm.

La série anthologique Fargo a été noté pour sa capacité à imiter le ton sombre et comique du film les frères coen. Chaque saison raconte une histoire différente et a été saluée pour sa narration intelligente et ses personnages bien développés, dans le même style que le film de 1996.

la cinquième saison de Fargo sortira plus tard cette année et aura Jon Hamm comme son protagoniste. Les premières images avec l’étoile des grands Des hommes fous ont été révélés cette semaine, ce qui a suscité beaucoup d’anticipation chez les fans de cette série tant attendue, qui dévoile des informations à la pelle.

Trois ans se sont écoulés depuis la première de la quatrième saison, et la cinquième saison devrait commencer à être diffusée avant la fin de 2023. Elle sera diffusée par effetcomme depuis sa naissance en 2014. Le cinquième opus a commencé à tourner en 2022 et promet d’être un autre ajout passionnant à cette franchise.

Alors que de nombreux détails de l’intrigue de la cinquième saison sont gardés secrets, une phrase a été partagée qui nous permet de spéculer sur la direction que pourrait prendre l’histoire : « Quand un kidnapping n’est pas un kidnapping, et que se passe-t-il si votre femme n’est pas votre femme ». Les thèmes récurrents des mariages et des kidnappings, présents dans le film original, feront partie de cette nouvelle saison.

+L’acteur de Stranger Things qui fera partie de Fargo

Joe Keeryconnu pour son rôle de Steve Harington dans la série populaire Netflix choses étranges, fera partie de la nouvelle saison. L’acteur jouera un personnage nommé alligator laboureur. Dans une récente photo promotionnelle, Cléy il apparaît portant une veste qui dit « Shérif », ce qui pourrait suggérer que son personnage est un policier. Cependant, les détails de l’intrigue sont gardés secrets, laissant ouverte la possibilité qu’il s’agisse d’un faux-fuyant.

