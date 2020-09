Les carottes sont-elles orange à cause d’un révolutionnaire néerlandais?

Il existe un folklore populaire qui relie les carottes orange à la famille royale néerlandaise. Mais est-ce vrai?

À la fin des années 1500, les pays bas néerlandais étaient une colonie espagnole, dirigée comme les Pays-Bas espagnols par les monarques des Habsbourg à Madrid. Puis vint Guillaume, prince d’Orange, un territoire révolu dans ce qui est aujourd’hui le sud de la France. Il a également été l’un des principaux dirigeants de la révolte hollandaise, qui a commencé en 1566 et a conduit à la reconnaissance formelle d’une République néerlandaise autonome plus de 80 ans plus tard.

Bien que William ait été assassiné avant que l’indépendance de l’Espagne ne soit officielle, il est largement reconnu comme le père fondateur du pays. Ses descendants ont occupé le trône des Pays-Bas lorsque la république a été abandonnée plus tard au profit d’une monarchie locale, qui règne encore aujourd’hui. Selon le conte, les agriculteurs néerlandais de l’époque ont commencé à développer et à cultiver des variétés d’orange de la carotte en signe de respect pour la Maison d’Orange de William. Les carottes ont ensuite gagné en popularité et se sont répandues dans le monde entier pour devenir la teinte standard du légume.

Tout cela en fait une histoire pittoresque, mais malheureusement, ce n’est tout simplement pas vrai.

“Bien que le développement et la stabilisation de la racine de carotte orange semblent dater de cette période aux Pays-Bas, il est peu probable que le fait d’honorer Guillaume d’Orange y ait eu quoi que ce soit”, a déclaré John Stolarczyk, conservateur du World Carrot Museum. “Il n’y a aucune preuve documentaire que les Néerlandais ont inventé les carottes orange pour honorer leur famille royale.”

Les carottes sauvages ont commencé comme blanches ou jaunes pâles, mais sont devenues violettes et jaunes lorsque les gens ont domestiqué le légume pour la première fois il y a près de 5000 ans dans la région du plateau persan, selon un rapport de 2011 co-écrit par Stolarczyk. Ces carottes domestiquées ont ensuite été divisées en deux classes principales: le groupe asiatique, qui était cultivé autour de l’Himalaya, et le groupe occidental, qui a grandi en grande partie au Moyen-Orient et en Turquie. Les carottes jaunes du groupe occidental se sont probablement transformées en des teintes plus oranges, que les agriculteurs ont ensuite plantées de manière sélective.

Il y a une école de pensée, a déclaré Stolarczyk à Live Science, que les graines de carotte orange ont été introduites pour la première fois en Europe par des commerçants islamiques se déplaçant entre les territoires nord-africains de l’Empire ottoman et la péninsule ibérique quelque 200 ans avant que William d’Orange ne commence à susciter l’insurrection politique aux Pays-Bas. . Il existe des documents en Espagne qui montrent la culture de carottes orange et violettes dès la période médiévale, au 14ème siècle, a déclaré Stolarczyk.

Avancez pendant quelques siècles et les Néerlandais étaient l’une des principales forces agricoles de l’Europe du XVIe siècle. Ce savoir-faire leur a permis de propager des carottes oranges en grandes quantités, ce qui semblait prospérer dans le temps doux et humide des Pays-Bas. “La variété orange a très bien poussé en [Dutch] les climats et les environnements, meilleurs que le violet et le jaune, étaient plus productifs, stables, uniformes et fiables », a déclaré Stolarczyk.

Les marchands hollandais ont ensuite répandu les produits orange à travers le continent. “Des endroits comme la France, l’Allemagne et l’Angleterre ont reçu les carottes orange en premier, sans doute les ont aimées et elles sont devenues la norme”, a déclaré Stolarczyk.

Les carottes orange ont ensuite été utilisées par l’État néerlandais pour renforcer la couleur nationale de la nation en plein essor, a déclaré Stolarczyk, ce qui pourrait expliquer d’où vient le lien supposé entre Guillaume d’Orange et la carotte. Mais il semble que la carotte soit venue en premier et le pays indépendant, en second.

“Je le répète, les carottes orange n’ont jamais été développées uniquement pour honorer la famille royale. Peu importe la fréquence à laquelle les Néerlandais répètent ce mythe”, a déclaré Stolarczyk.

