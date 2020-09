Nouveaux détails sur Among Us 2, la suite du jeu du moment

Vous avez peut-être entendu parler de Parmi nous, un titre qui n’est pas vraiment nouveau et qui est sorti depuis longtemps, mais qui est récemment devenu populaire et même viral.

Beaucoup sont les joueurs qui profitent maintenant du premier opus, cependant et comme je vous l’ai dit au début, ce n’est pas nouveau, pour la même raison Innersloth Il a déjà annoncé la suite de Among Us et à travers une entrée dans le blog officiel, l’équipe nous parle de certains des plans qui sont en place pour cette suite.

Parmi nous 2 pourrait sortir début 2021

Le blog détaille certaines des nouvelles les plus frappantes pour ce nouveau jeu, par exemple, le nombre de joueurs passerait de 10 à 15, ceci pour avoir trois imposteurs. De nouveaux modes de jeu et des améliorations seront ajoutés au multijoueur pour être plus accessible.

Ils ont également parlé du prix et des dates de sortie.L’équipe de développement mentionne que le premier parmi nous a pris 6 mois de développement pour devenir une version bêta, et c’est ce à quoi ils s’attendent avec cette suite pour que cette premiers mois de 2021. Concernant le prix, le jeu sera gratuit sur les téléphones portables Avec les publicités, les joueurs PC qui ont obtenu le premier parmi nous recevront une réduction pour acheter les deux.

Qu’en penses-tu? Avez-vous déjà essayé parmi nous? Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.