Date de sortie de la saison 4 de Siren, distribution, intrigue et vous devez tout savoir sur les derniers jours !!!

Siren est une série télévisée Web américaine qui a fait ses débuts sur Freeform le 29 mars 2018. La première saison se compose de 10 épisodes. En mai 2018, l’arrangement a été rétabli pour une deuxième saison, qui a débuté le 24 janvier 2019. En mai 2019, le contrat a été renouvelé pour une troisième saison, qui a débuté le 2 avril 2020. En août 2020, la réunion a été abandonné après trois saisons.

Histoire de Siren Saison 4

La ville balnéaire de Bristol Cove, dans l’État de Washington, connue pour son folklore abritant autrefois des sirènes et des sirènes pendant assez longtemps, est retournée lorsqu’une jeune femme déroutante (Eline Powell) se présente et commence à déchaîner la dévastation sur la petite ville de pêcheurs. pour rechercher sa sœur (Sibongile Mlambo). Ce dernier a été arraché à cause des militaires proches. Les biologistes marins Ben (Alex Roe) et Maddie (Fola Evans-Akingbola) coopèrent pour découvrir qui et ce qui a poussé ce traqueur de base de l’océan lointain à atterrir.

Au cours de la deuxième saison, plus de gens ont commencé à se présenter à Bristol Cove en raison de la contamination des eaux proches. De plus, la perte de mouvement d’Elaine Pownall est régulièrement contrôlée par les cellules indifférenciées de la sirène de Ryn.

Dans la troisième saison, Ben, Maddie et Ryn se lancent dans une bataille avec la sirène Tia (Tiffany Lonsdale), qui a l’intention de contraindre tous les clans / États de merpeople à la rejoindre dans la lutte pour renverser l’humanité. De plus, la petite fille de Ryn, qui a été transportée par un remplaçant, doit être sécurisée quoi qu’il arrive. Pour aggraver encore plus les cas, Ted Pownall a enfin reconnu la présence de merpeople et est de toute évidence d’une manière dangereuse, tout comme son incroyable grand-père incroyable.

Siren Saison 4 Cast

Les principaux lancers jusqu’à la saison 3 étaient Alex Roe comme Ben Pownall, Eline Powell comme Ryn Fisher, Fola Evans-Akingbola comme Maddie Bishop, Ian Verdun comme Xander McClure, Sibongile Mlambo comme Donna, Rena Owen comme Helen Hawkins et Tiffany Lonsdale comme Tia.

En dehors de cela, nous avions Chad Rook comme Chris Mueller, Curtis Lum comme Calvin Lee, Ron Yuan comme Aldon Decker, Gil Birmingham comme Dale Bishop, David A. Kaye comme Jerry, Garcelle Beauvais comme Susan Bishop, David Cubitt comme Ted Pownall, Sarah -Jane Redmond comme Elaine Pownall, Tammy Gillis comme Marissa Staub et Hannah Levien comme Janine.

Pourquoi la saison 4 est-elle annulée?

La finale de la troisième saison de Siren – qui remplacera actuellement son arrangement final – a circulé le 28 mai, transmettant la dernière confrontation très attendue entre les sirènes Ryn et Tia. Même si elle était géniale lors de la précédente victoire sur l’insidiosité, la scène n’a pas en fait terminé l’histoire de Ryn dans un petit arc élégant. En effet, sa petite fille est protégée. Cependant, les allées et venues de Ben sont encore obscures.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂