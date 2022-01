La « femme la plus tatouée » de Grande-Bretagne se couvre d’encre et se sent « comme une femme »

Ses tatouages ​​​​ont été recouverts par des maquilleurs experts dans le but de voir comment elle était traitée avec et sans encre.

Quand elle s’est ensuite regardée dans le miroir, elle a ri avant de dire : « Super bizarre, ça a l’air si étrange. Oh mon Dieu, je ressemble à une dame, je ressemble à une femme. »

Elle a ensuite ajouté: « J’ai un peu l’impression d’avoir perdu un peu confiance en moi. Je pense que mes tatouages ​​​​me donnent du pouvoir et que je me démarque de la foule.

« J’ai l’impression que je vais juste me fondre dans la foule et que je vais juste avoir l’air normal, comme une personne normale.

« J’ai juste l’impression que je n’attirerai pas du tout l’attention sur moi et j’aime bien l’attention. »

S’adressant à l’un des hommes qui ont également participé à l’émission, elle a dit qu’elle ne se sentait pas elle-même, expliquant: « Mon visage est vraiment plus potelé. »

Ensuite, quand elle est retournée dans les rues avec son encre recouverte, les gens s’arrêtaient pour lui parler et lui proposer des directions.

S’adressant à la caméra, elle a déclaré: « Sans les tatouages, ils ne semblaient pas aussi intimidés et menacés par moi. Ils étaient plus qu’heureux d’aider.

« Je me suis déjà préparé à la négativité, je sais comment je peux être traité par les gens, donc je pense que j’avais peut-être un peu de barrière quand je demandais des directions, par exemple quand j’étais tatoué, peut-être que j’étais un peu plus brusque . »

Après avoir parlé au public, Becky s’est rendue chez Harrods pour se rendre dans un stand de maquillage et avoir un fond de teint adapté à sa peau.

Elle a été agréablement surprise lorsque la femme qui y travaillait a révélé l’encre du visage sous son maquillage. Becky a déclaré: « La génération plus âgée va toujours froncer les sourcils sur les tatouages, mais la jeune génération s’y habitue beaucoup plus. C’est plus normal maintenant. »