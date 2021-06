Qu’est-ce que le ramassage à sec? Comment TikTok Trend a provoqué une crise cardiaque chez Briatney Portillo

Une femme de 20 ans dit que sa tentative de relever le défi viral de « écopage à sec » sur TikTok lui a causé une crise cardiaque.

Dans la vidéo, TikToker, danseuse et mannequin d’OnlyFans, Briatney Portillo, enfile un filtre facial de clown alors qu’elle informe les autres des dangers de la tendance populaire qui l’a envoyée à l’hôpital pendant la nuit.

Le clip a recueilli plus de 2,3 millions de vues et 336 000 likes, ce qui a conduit Portillo à modifier sa biographie TikTok pour lire: « PDG d’avoir un NSTEMI de pré-entraînement / faible tolérance à la caféine ».

Qu’est-ce que le ramassage à sec?

L’écopage à sec consiste à avaler une cuillère de poudre de pré-entraînement directement de la cuillère à mesurer sans la mélanger à un liquide comme vous êtes censé le faire.

La poudre de pré-entraînement est généralement composée d’acides aminés, de vitamines B, de caféine, de créatine et d’édulcorants artificiels, et est généralement utilisée comme améliorant de performance par les amateurs de gym ou les athlètes pour leur donner un regain d’énergie avant leurs entraînements.

Mais la poudre est destinée à être mélangée à de l’eau et consommée progressivement. On dit que l’écopage à sec intensifie les effets de la poudre, car la pratique amène le corps à absorber les ingrédients plus rapidement.

Autrement dit, si vous pouvez le garder dans votre bouche sans l’étouffer ou le cracher – d’où le défi.

Que s’est-il passé lorsque TikToker Briatney Portillo a essayé de ramasser à sec avant son entraînement ?

Portillo a décidé d’essayer la tendance après avoir vu des vidéos des autres faisant de même faisant leur chemin dans l’application de partage de vidéos dans le cadre d’un nouveau défi.

L’histoire de ce qui s’est passé lorsqu’elle a essayé l’écopage à sec expose le degré de risque élevé lié à la consommation de suppléments d’entraînement, comme le conseille le défi.

Portillo a expliqué qu’elle publiait sa vidéo pour avertir que les autres devaient procéder avec prudence avant d’essayer la tendance dangereuse.

« Disposer ça pour que vous ne fassiez pas ce que j’ai fait parce que je suis le genre de personne à essayer tout et tout ce que je vois ici sans le remettre en question », a écrit Portillo en légende d’une de ses vidéos.

Elle a dit à BuzzFeed qu’elle avait ressenti des tremblements sur tout son corps après avoir consommé la poudre, mais a vu en ligne qu’il s’agissait d’un effet secondaire normal et a commencé son entraînement.

Peu de temps après, elle a commencé à ressentir des douleurs thoraciques – et au début, elle a également ignoré ce signe.

« Je pensais que c’était peut-être de l’anxiété ou une mauvaise attaque de panique, alors j’ai décidé de l’ignorer et de poursuivre mon entraînement », a-t-elle déclaré.

La douleur devenait de plus en plus intense au fur et à mesure de la journée.

« La douleur est allée dans mon dos et dans mon bras gauche et mon bras gauche est devenu légèrement mou », a-t-elle déclaré, « donc je savais qu’il s’agissait de symptômes d’une crise cardiaque. J’ai appelé le 911 et l’ambulance est arrivée. »

Portillo a déclaré que les médecins hésitaient à dire qu’elle avait une crise cardiaque à cause de son âge, mais les tests ont révélé que ses niveaux de troponine étaient élevés, ce qui signifiait qu’elle avait eu une crise cardiaque ou que son cœur était très stressé.

Le lendemain, les médecins ont déclaré que Portillo avait subi un NSTEMI (infarctus du myocarde sans élévation du segment ST), qui est une crise cardiaque mineure.

Comment l’écopage à sec peut-il provoquer une crise cardiaque?

Les niveaux généralement élevés de caféine dans les poudres de pré-entraînement, qui ne sont pas réglementées par la FDA, peuvent présenter le risque de déclencher un événement cardiaque, en particulier pour quelqu’un qui ne consomme pas déjà de grandes quantités de caféine régulièrement.

Comme l’a expliqué la nutritionniste Ayat Sleymann, RD, à Popsugar, « Une dose soudaine de caféine excessive peut déclencher des battements cardiaques rapides et irréguliers, ce qui pourrait entraîner un arrêt cardiaque soudain et même la mort. »

Portillo dit que c’était la première fois qu’elle essayait une poudre de pré-entraînement.

En d’autres termes, dites simplement non au ramassage à sec.

