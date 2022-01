Suppression du bouton « Je n’aime pas » de YouTube : c’est ainsi que vous récupérez l’annonce « Je n’aime pas »

Depuis fin 2021, YouTube ne montre plus combien d’utilisateurs ont appuyé sur le bouton « Je n’aime pas ». Avec un petit détour, vous pouvez toujours savoir combien de personnes n’aiment pas une vidéo.

En masquant les aversions, YouTube dit vouloir protéger les petits créateurs de contenu en particulier contre les « attaques d’aversion » et le harcèlement. Le bouton YouTube n’aime pas n’a pas été supprimé, vous pouvez donc toujours évaluer les vidéos avec un pouce vers le bas. Cependant, en tant que spectateur, vous ne pouvez plus voir combien d’autres personnes l’ont également fait. Seul le propriétaire de la chaîne est informé du nombre de dislikes. Cependant, le nombre de likes reste publiquement visible.

Cependant, dans de nombreux cas, cela signifie également qu’il n’est plus possible de voir à première vue si une vidéo est fiable ou correcte en termes de contenu. Cependant, une petite astuce aide.

L’extension de navigateur rend à nouveau visible les dislikes de YouTube





Retour YouTube Dislike est disponible en tant qu’extension pour de nombreux navigateurs.



Si vous voulez savoir combien de personnes ont appuyé sur le bouton YouTube Dislike sur une vidéo, une extension de navigateur gratuite vous aidera. Retour YouTube Dislike peut être activé pour votre navigateur en quelques clics. L’extension est disponible pour Firefox, Chrome, Edge, Opera et Brave. Lors de l’installation dans le navigateur Edge, vous devez « Autoriser les extensions d’autres magasins », puis l’extension sera également active et vous pourrez à nouveau voir le nombre de « pouces vers le bas » sur une vidéo YouTube.

Voir YouTube n’aime pas – également sur les appareils Apple ?

Malheureusement, l’extension n’est pas disponible pour Safari. Mais il existe également une solution de contournement : parmi les navigateurs répertoriés qui sont pris en charge par défaut, vous trouverez un script utilisateur pour d’autres plates-formes. Cela fonctionne avec le module complémentaire Tampermonkey et donc dans la version de bureau de Safari. Vous pouvez également utiliser Return YouTube Dislike sur iOS, mais uniquement si vous avez un appareil jailbreaké. Ensuite, vous pouvez utiliser un tweak iOS (à vos risques et périls !) pour afficher les aversions de YouTube.

Seul le propriétaire de la chaîne connaît le nombre correct de dislikes





Si l’extension de navigateur est installée, vous pouvez voir YouTube n’aime pas.



Mais comment tout cela fonctionne-t-il concrètement si YouTube ne fournit plus ces données depuis la mise à jour ? L’extension de navigateur utilise une combinaison de données stockées qui étaient disponibles avant la désactivation de l’annonce Dislike et le comportement de l’utilisateur extrapolé. Étant donné que la deuxième variable n’est qu’une extrapolation, le nombre d’aversions affichées avec l’extension peut ne pas correspondre à 100 % au nombre réel d’aversions. Cependant, le rapport entre les goûts et les aversions devrait être à peu près correct. C’est toujours suffisant pour avoir une première impression de savoir si la vidéo est bien reçue ou non.

De plus, l’extrapolation devient de plus en plus précise au fur et à mesure que les gens utilisent l’extension de navigateur et fournissent leurs données. Linus Tech Tips a utilisé ses propres vidéos pour examiner le fonctionnement exact de Return YouTube Dislikes. Le résultat : Les estimations de l’expansion se sont plutôt bien déroulées.

résumé