Les bébés requins grandissent plus vite mais plus petits dans les océans qui se réchauffent, luttent pour survivre, selon une étude

11 mars 2021 11:28:07 IST

Le réchauffement des océans du monde entier dû au changement climatique signifie que les bébés requins risquent de naître plus petits et sans l’énergie dont ils ont besoin pour survivre, a découvert un groupe de scientifiques. Les scientifiques, qui ont mené les travaux en lien avec le New England Aquarium, ont étudié les requins épaulettes, qui vivent au large de l’Australie et de la Nouvelle-Guinée. Ils ont découvert que des conditions plus chaudes accéléraient le processus de croissance des requins, ce qui signifiait qu’ils éclosaient plus tôt et naissaient épuisés.

L’étude a des implications pour d’autres requins, y compris ceux qui donnent naissance à des jeunes vivants, a déclaré John Mandelman, vice-président et scientifique en chef du Anderson Cabot Center for Ocean Life au New England Aquarium. Les scientifiques ont publié leurs résultats dans la revue Rapports scientifiques plus tôt cette année.

«Il y a cette perception qu’ils sont très résistants. Ce que cela signifie, c’est que cette espèce très résiliente est plus vulnérable que nous le pensions, et cela pourrait être vrai pour d’autres requins », a déclaré Mandelman. «Nous devons être particulièrement vigilants quant à leur gestion dans ces conditions changeantes.»

Les scientifiques ont effectué le travail en utilisant le programme d’élevage de l’aquarium pour les requins. Ils ont élevé 27 des requins soit dans des conditions estivales moyennes, soit à environ 81 degrés Fahrenheit (27 degrés Celsius), ou à des températures prévues pour plus tard dans le siècle, y compris environ 84 degrés Fahrenheit (29 Celsius) et environ 88 degrés Fahrenheit (31 Celsius). ).

Ils ont constaté que les requins élevés aux températures les plus chaudes pesaient beaucoup moins que ceux élevés aux températures moyennes, et ils présentaient une performance métabolique réduite. Le groupe a écrit que les requins épaulettes sont bien connus des scientifiques pour leur robustesse, de sorte que les effets négatifs du réchauffement soulèvent une question troublante: «Si les requins épaulettes ne peuvent pas faire face, dans ce cas, au stress thermique, comment se comporteront d’autres espèces moins tolérantes? «

Les requins épaulettes sont de petits requins de fond qui peuvent atteindre environ 1 mètre de long. Inoffensifs pour les humains, ils portent le nom de grandes taches au-dessus de leurs nageoires pectorales qui ressemblent à des ornements d’épaule militaires. Les requins sont répertoriés comme étant stables et une espèce de «moindre préoccupation» sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

La situation n’est pas si rose pour les requins du monde entier. Une étude de cette année a révélé que l’abondance mondiale des requins et des raies océaniques avait chuté de plus de 70% entre 1970 et 2018. La surpêche est une préoccupation majeure, et le changement climatique et la pollution menacent également les requins.

Les requins de l’étude sur les épaulettes ont survécu, mais ceux élevés à des températures plus chaudes sont apparus en mauvais état pour rester longtemps dans la nature, a déclaré l’auteur principal de l’étude Carolyn Wheeler, Ph.D. candidat à l’Université du Massachusetts à Boston et au Centre d’excellence de l’ARC pour les études sur les récifs coralliens de l’Université James Cook en Australie.

«S’ils sont plus petits et qu’ils éclosent sous-alimentés, ils devront probablement commencer à chercher de la nourriture plus tôt – et ils auront moins de temps pour s’adapter à leur environnement», a déclaré Wheeler.

Les résultats mettent en lumière le problème croissant de la façon dont le changement climatique affectera les espèces marines, a déclaré Juan Rubalcaba, boursier postdoctoral à l’Université McGill et chercheur en sciences marines publié qui n’a pas participé à l’étude sur les requins. Les requins ont grandi très rapidement, mais à une taille finalement plus petite, ce qui est un problème pour la survie, a-t-il déclaré.

« C’est un schéma très général qui se produit non seulement chez les requins, mais chez de nombreux autres poissons », a déclaré Rubalcaba.

L’étude devrait servir d’avertissement aux agences de régulation des océans qu’une gestion prudente est nécessaire pour éviter de perdre plus de requins, a déclaré Mariah Pfleger, scientifique marine au groupe de conservation Oceana.

« Cette étude illustre en outre que les requins ne seront pas à l’abri d’un réchauffement de l’océan », a déclaré Pfleger. «Nous devons savoir comment le changement climatique aura un impact sur l’aire de répartition, les caractéristiques du cycle biologique et la capacité de survie des espèces afin de protéger ces espèces déjà vulnérables.»

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂