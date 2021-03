Poutine répond à Biden avec un menton droit

La tentative du président des États-Unis, Joe Biden, de calomnier le dirigeant russe Vladimir Poutine – le qualifiant de «meurtrier» – n’était pas seulement honteuse. C’était aussi un geste très stupide.

Cette conduite vulgaire trahit le leader américain parce qu’il n’a pas de classe. Cela abaisse et ternit le prétendu prestige de sa position d’homme le plus puissant déclaré au monde.

Mais le coup verbal a également préparé Biden à un coup rapide du maître de judo Poutine.

Le président russe a donné une réponse calme et magnanime au commentaire de son homologue américain dans une interview avec Actualités ABC, dans lequel Biden était d’accord avec une qualification (ridicule) de Poutine comme un « meurtrier ». En réponse, Poutine a déclaré qu’il souhaitait à Biden « une bonne santé ».

Cette réponse caritative ne met pas seulement en évidence la grossièreté et l’avarice du président américain. Cela confère au dirigeant russe une haute moralité. Le monde entier, y compris de nombreux Américains, a pu comparer les deux hommes et voir immédiatement lequel avait le calibre supérieur de culture et d’intellect.

Deuxièmement, sans recourir au vocabulaire ordinaire, Poutine a réussi à renverser la vapeur contre Biden, le présentant ainsi que nombre de ses prédécesseurs comme les vrais tueurs.

En disant que le commentaire était une forme de projection et un cas de se regarder dans le miroir, Poutine a pu passer en revue toute l’histoire sordide et génocidaire des États-Unis, y compris la destruction des peuples autochtones et le lancement de bombes atomiques en Japon.

Cet héritage vil de violence de masse et de terrorisme d’État comprend Joe Biden, qui, en tant que sénateur et ancien vice-président, a joué un rôle déterminant dans le lancement d’innombrables guerres criminelles qui ont entraîné la mort de millions de personnes et la démolition de nations entières. Le mois dernier également, Biden a ordonné des frappes aériennes meurtrières en Syrie – son premier acte d’assassinat en tant que président quatre semaines seulement après son investiture. Par conséquent, Biden accusant les autres d’être un meurtrier est grotesque.

Mais c’était l’offre de Poutine d’une vidéoconférence publique en direct avec Biden, qui a peut-être fait de sa réponse un champion.

Malgré la déclaration calomnieuse de Biden, Poutine a déclaré qu’il était immédiatement prêt à discuter d’un certain nombre de questions avec le président des États-Unis et que la conversation pourrait être télévisée au public.

« Les propos de Biden étant sans précédent, des formats sans précédent ne peuvent être exclus », a expliqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Le président Poutine a proposé de discuter ouvertement de la situation car ce serait intéressant pour les gens des deux pays. »

Vraiment intéressant, c’est le moins qu’on puisse dire. Maintenant, il semble que Biden ait rejeté l’offre d’un débat public avec Poutine, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

Ainsi, le président américain s’est fait paraître faible. Il a peur. C’est une chose de jouer le dur à cuire dans une interview contrôlée par les médias américains, mais pourquoi ne pas dire votre opinion en face de Poutine? Cela montre que Biden est tout vantard et bavard, parlant dans le désordre, sans aucune preuve pour le prouver.

C’est parce que la diffamation du président russe par Biden n’est pas fondée. Ce ne sont que les mensonges fragiles habituels prononcés avec l’arrogance et l’hypocrisie américaines habituelles. Biden sait que s’il débattait avec Poutine en public, il le détruirait verbalement. moralement et intellectuellement. La maîtrise de Poutine de l’histoire et des faits – sans l’aide d’un prompteur – ferait passer Biden comme le stupide méchant qu’il est.

Le président américain Joe Biden fait des commentaires après une réunion avec des dirigeants américains d’origine asiatique pour discuter des attaques et des menaces en cours contre la communauté, lors d’un arrêt à l’Université Emory à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 19 mars 2021

De plus, en rejetant le défi de Poutine de tenir un débat public, Biden porte une attention défavorable à sa propre image maladroite et aux questions croissantes sur la santé mentale du président. De plus en plus de gens se demanderont si l’homme de 78 ans de la Maison Blanche est vraiment prêt à travailler. Cela va au-delà de son habitude notoire de mutiler les mots et de «bousiller» – comme Barack Obama l’a un jour déploré à propos de son ancien vice-président.

Depuis qu’il est devenu le 46e président, les apparitions et les déclarations publiques de Biden ont soulevé davantage de questions sur la détérioration apparente de sa santé cognitive. Il ne répond pas aux questions des journalistes, semble éviter les conférences de presse, oublie les noms de ses propres ministres et la semaine dernière a perdu l’équilibre, au point de tomber sur l’échelle de l’Air Force One.

La grange Biden a fait une grosse erreur en essayant de dire du mal de Poutine. En essayant de s’entraîner avec le leader russe, il a fini par se donner un coup de poing à la tête, donnant à Poutine l’occasion d’obtenir un KO avec un coup droit au menton.