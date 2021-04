Ces 4 astronautes Crew-2 sont prêts à monter une fusée SpaceX en orbite

CAP CANAVERAL, Floride – Le prochain équipage d’astronautes de la NASA est prêt à s’emboîter dans une capsule SpaceX Dragon et à s’envoler dans l’espace.

Les quatre astronautes doivent se lancer à la Station spatiale internationale (ISS) sur la prochaine mission avec équipage de SpaceX jeudi 22 avril à 6 h 11 HNE (10 h 11 GMT). Ils ont pratiqué ce jour de lancement aujourd’hui (18 avril) avec une dernière répétition générale avant l’aube.

Les astronautes – les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, le français Thomas Pesquet et le japonais Akihiko Hoshide – est arrivé au Kennedy Space Center de la NASA (KSC) en Floride vendredi 16 avril et ont déjà commencé leurs derniers préparatifs avant le décollage, qui comprenaient une discussion rapide avec des journalistes diffusés depuis les quartiers de l’équipage des astronautes.

«C’est génial d’être ici au Kennedy Space Center», a déclaré Kimbrough, le commandant de la mission Crew-2 pendant la discussion. « Nous nous sommes déjà entraînés ce matin, hier, nous avons dû aller sur la plate-forme pour voir la fusée et notre vaisseau spatial, ce qui est vraiment excitant pour nous. »

«C’est formidable d’être ici», a ajouté McArthur. « Nous sommes ravis et prêts à lancer. »

Mises à jour en direct: Mission d’astronaute Crew-2 de SpaceX pour la NASA

En rapport: SpaceX teste une fusée avant le lancement de l’astronaute Crew-2

La mission Crew-2 verra un vétéran SpaceX Falcon 9 lancer une fusée remise à neuf Dragon d’équipage vaisseau spatial lors d’un voyage de 23 heures vers la station spatiale. Le décollage est prévu jeudi à 6 h 11 HAE (10 h 11 GMT) depuis l’historique Pad 39A de KSC. Si tout se passe comme prévu, le Crew Dragon – qui a été nommé Endeavour par son ancien équipage – accostera à l’ISS vers 5h30 HAE (9h30 GMT) vendredi.

Leur trajet en orbite sera la première fois que l’équipage ne se rendra pas dans l’espace sur un nouveau brillant Fusée Falcon 9 ; leur propulseur, qui a été déployé sur la plate-forme vendredi matin (16 avril) pour un test d’incendie statique prévu avant le lancement samedi (17 avril), a volé pour la première fois en novembre alors qu’il livrait l’équipage Crew-1 dans l’espace.

Crew-2 est la deuxième mission opérationnelle sous contrat à être lancée dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA. Kimbrough, McArthur, Pesquet et Hoshide resteront à bord de la station spatiale pour une mission de six mois.

«Je veux juste prendre un moment pour remercier les gens qui nous ont amenés ici, qui nous préparent et qui préparent tout cela pour que cela se produise», a déclaré la pilote de Crew-2, Megan McArthur. « C’est un nombre énorme de personnes, y compris nos familles, bien sûr, qui se sacrifient en cours de route pendant que nous nous préparons. »

« Et je veux vraiment profiter de chaque occasion pour dire merci, car nous savons combien de travail cela demande et nous apprécions vraiment cela », a-t-elle ajouté.

Flair d’astronaute



Les astronautes de la mission Crew-2 de la NASA lancée sur un vaisseau spatial SpaceX sortent de leurs quartiers d’équipage lors d’une répétition générale de lancement le 18 avril 2021 au Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride. Il s’agit (de gauche à droite): Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne, Megan McArthur et Shane Kimbrough de la NASA et Akihiko Hoshide de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. (Crédit d’image: NASA / Aubrey Gemignani)

McArthur a suscité le buzz ces derniers temps pour son goût pétillant dans les chaussures. Quand elle est arrivée au Kennedy Space Center, elle portait son blues d’astronaute typique, avec une paire de bottes argentées et scintillantes. Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait les commenter, McArthur a répondu: « Je ne sais pas si je peux les expliquer, mais je peux les montrer à nouveau. »

« Ils sont vraiment géniaux », a déclaré Pesquet, son coéquipier vendredi après l’arrivée de l’équipage. « On parlait de nous tous les porter, mais pour une raison quelconque, elle a été mise en minorité. »

McArthur a dit que les bottes lui apportaient de la joie.

« Je pense que ça a été une année difficile pour tout le monde, et j’ai décidé que j’avais besoin d’un peu plus d’éclat », a-t-elle déclaré. « C’est juste amusant de les porter. »

Mais ce n’est pas le seul flair que McArthur arbore – un patch spécial que seuls quelques astronautes ont orne sa veste. McArthur a déclaré qu’elle l’avait mérité lors de son vol de navette pour réparer le télescope spatial Hubble.

«Hubble est sur une orbite différente de celle de la station spatiale, donc pour y arriver, vous devez voyager plus vite à l’arrêt du moteur principal (MECO) que lors d’une mission typique», a expliqué McArthur. « Donc notre commandant a fait fabriquer ces patchs pour nous quand nous sommes rentrés à la maison. »

En rapport: Voir l’évolution des fusées de SpaceX en images

Un lancement pour le Jour de la Terre

Crew-2 devrait être lancé le 22 avril, ce qui se trouve être le jour de la Terre.

« Cela signifie beaucoup pour nous [to launch on Earth day] parce que nous nous soucions tous individuellement de la Terre, mais aussi parce que nos agences sont à l’avant-garde de la lutte pour la protection de l’environnement », a déclaré Pesquet lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de quitter la planète le jour de la Terre.

« Ce n’est qu’en allant dans l’espace que nous avons pu prendre du recul et vraiment mesurer toutes les variables qui permettent aux scientifiques de déterminer ce qui arrive à la planète », a-t-il déclaré.

Pesquet dit qu’en tant qu’astronautes, ils font tous partie de l’effort mondial pour comprendre le changement climatique et comment l’humanité affecte la planète. Que grâce aux recherches effectuées dans l’espace, la NASA et ses partenaires sont en mesure de mieux évaluer la santé de la planète et d’essayer de l’améliorer, comme le dit le slogan, «hors de la Terre, pour la Terre».

C’est une phrase à laquelle McArthur dit qu’elle pense chaque fois qu’elle quitte la planète. «Quand nous allons dans l’espace, nous faisons un travail vraiment incroyable pour tout le monde ici sur Terre», a-t-elle déclaré. « C’est donc vraiment spécial et humiliant de faire partie de quelque chose qui va aider les gens et toute l’humanité. »

« Je pense que c’est un grand symbole que nous lançons le jour de la Terre », a ajouté Pesquet.

En photos: Vol d’essai historique Demo-2 de SpaceX avec des astronautes

Entraînement de dragon

Les astronautes de SpaceX Crew-2 sont assis à l’intérieur d’une capsule Crew Dragon pendant l’entraînement avant le vol. (Crédit d’image: SpaceX)

Il s’agit du troisième vol en équipage d’un vaisseau spatial SpaceX Dragon, et en tant que tel, l’équipage actuel a appris une chose ou deux de ses précédents dépliants. Le mari de McArthur et son collègue astronaute, Bob Behnken, ont été l’un des deux premiers astronautes à voler sur le Dragon et ont passé plusieurs années à aider SpaceX à développer le véhicule avant qu’il ne décolle.

Elle a expliqué que son mari, Bob, avait piloté le Crew Dragon l’année dernière dans le cadre de la mission de démonstration et se trouvait dans le même siège où elle sera. Interrogée sur les conseils qu’il aurait pu lui donner, elle a dit que » il a partagé des bribes en cours de route, [about the vehicle], mais pas de conseil spécifique. »

« J’ai cependant appris de lui pendant plusieurs années au fur et à mesure qu’ils développaient le véhicule », a-t-elle déclaré. «Et puis, au fur et à mesure que je suivais la formation, j’avais vraiment un cadre pour mettre certaines de ces informations.

Les équipages précédents ont mentionné le son du Dragon et du Falcon lorsqu’ils montent en orbite et c’est l’une des choses que Kimbrough et Hoshide attendent avec impatience lors du lancement.

« Pour Shane et moi, ce sera notre troisième vaisseau spatial avec lequel nous quitterons la Terre », a déclaré Hoshide. « Nous attendons avec impatience le grondement et les forces G qui poussent sur nos poitrines. »

« Ça va être très amusant », a-t-il ajouté.

« C’est très réconfortant de savoir à quoi s’attendre lorsque vous traversez une phase très dynamique », a déclaré Kimbrough.

Il a expliqué qu’après chaque mission, les équipes de la NASA et de SpaceX sont en mesure de rationaliser de plus en plus le processus de formation grâce aux leçons apprises et aux commentaires des astronautes. «Nous sommes vraiment le premier équipage à avoir un flux d’entraînement basé sur un modèle, même si deux autres nous ont précédés», a-t-il déclaré. « Donc, nous avons eu un peu moins d’un an d’entraînement, alors que les équipages devant nous ont eu plusieurs années d’entraînement. »

« Je pense que c’est au bon endroit maintenant et nous continuerons simplement à nous affiner au fur et à mesure que nous poursuivrons nos futures missions. »

Lancer des traditions

Le Crew Dragon « Endeavour » est soulevé et accouplé à la fusée Falcon 9 au complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA, le 13 avril 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

McArthur et l’équipage ont expliqué qu’ils continueront la tradition de choisir un indicateur spécial zéro-g qui sera utilisé pour signaler lorsque l’équipage a officiellement atteint l’espace lors de sa montée en orbite.

Sur le vol Demo-1 non équipé de SpaceX vers la station spatiale, qui a été lancé en mars 2019, SpaceX a mis un jouet de la terre en peluche dans le cockpit du Dragon afin que les contrôleurs de mission puissent savoir quand l’engin a atteint l’espace. (La Terre en peluche a commencé à flotter autour de la cabine lorsque cela s’est produit.) Sur Demo-2, Hurley et Behnken ont laissé leurs jeunes fils choisir l’indicateur.

Les garçons ont choisi un dinosaure pailleté rose et bleu , tandis que l’équipage Crew-1 a choisi un bébé yoda en peluche. Interrogé sur ce que serait l’indicateur cette fois-ci et si le fils de McArthur pouvait participer à la sélection d’un deuxième jouet, McArthur a déclaré que «notre équipage aura un indicateur zéro G que nous avons choisi ensemble».

« Nous avons tous des fils et des filles qui appartiennent à cette mission », a-t-elle dit, « donc nos familles ont choisi un indicateur que vous verrez une fois que nous atteindrons zéro-G. »

Contrairement aux équipages en Russie qui ont leurs propres traditions avant le lancement, qui n’incluent pas vraiment la visualisation de la fusée, les astronautes Crew-2 ont pu perpétuer la tradition de SpaceX consistant à emmener des équipages voir leur fusée avant le jour du lancement.

« Nous sommes arrivés dans l’avion ici et nous avons pu voler près de la plate-forme et voir notre fusée se préparer à partir », a déclaré McArthur. « Il n’y a vraiment rien de tel que de regarder par la fenêtre et de voir un vaisseau spatial se préparer et se rendre compte que vous allez rouler dessus dans quelques jours. »

«C’est une sensation merveilleuse», a-t-elle déclaré.

Après une discussion rapide avec les médias après être descendu de l’avion, le quatuor d’astronautes a eu droit à une vue rapprochée et personnelle de leur fusée.

« Quand nous sommes arrivés à la fusée, nous rigolions », a déclaré Kimbrough à 45secondes.fr. « Je pense que nous ne pouvions tous croire que c’était notre fusée. »

Il a dit que lorsqu’ils sont arrivés à la plate-forme, la fusée n’était pas complètement verticale et qu’ils ont pu regarder la fusée se diriger vers la verticale sur la plate-forme de lancement. « C’était vraiment chouette de le voir aller d’environ la moitié de la hauteur, jusqu’à la position verticale, puis de voir le bras d’accès de l’équipage se balancer », a déclaré Kimbrough. « C’était assez spécial. »

« Cela a l’air fabuleux », a déclaré Hoshide. « Nous sommes impatients de le piloter et de voler dessus. »

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.