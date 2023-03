Vous : Combien d’épisodes la partie 2 de la quatrième saison a-t-elle sur Netflix ?

Netflix

La deuxième partie de la quatrième saison de toi Il arrive sur Netflix. Combien d’épisodes a-t-il et quels sont leurs noms ?

©NetflixPenn Badgley

En quelques heures seulement, la deuxième partie de la quatrième saison de toi. La série, à nouveau à l’affiche Penn Badgley se prépare à poursuivre ce montage dont Joe devient la victime. De plus, l’aperçu de ce qui est à venir et la fin de la première partie de cette saison ont laissé les fans sous le choc.

Il parait, à la deuxième partie de la quatrième saison de toi Victoria Pedretti revient malgré le fait que dans la troisième édition, elle semblait avoir été assassinée. Cela a sans aucun doute été l’acte le plus inattendu et le plus percutant pour les spectateurs. Mais, pour le moment, on ne sait pas grand-chose d’autre sur ce qui va arriver, à l’exception du nombre d’épisodes qui seront publiés et de leurs noms.

Toi, saison 4 – Partie 2 : combien d’épisodes a-t-elle et quels sont leurs noms :

Épisode 6 : grandes amitiés

Épisode 7 : Bon homme monde cruel

Épisode 8 : Où vas-tu? Où étais-tu?

Épisode 9 : elle n’est pas là

Épisode 10 : La mort de Jonathan Moore

Il faut se rappeler que la première partie de la quatrième saison de toi Il comportait un total de cinq épisodes et maintenant les cinq prochains seront publiés. Autrement dit, au total, l’édition complète aura un total de dix chapitres, tout comme les trois premiers.

