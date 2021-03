La petite amie de Tyrese Gibson: Qui est Zelie Timothy?

Moins de trois mois après avoir annoncé sa séparation d’avec Samantha Lee, Tyrese Gibson a une nouvelle femme dans sa vie.

Le chanteur et acteur a été repéré ce week-end avec la mannequin Instagram Zelie Timothy, et il semble que la relation pourrait être plus que décontractée.

Gibson, 42 ans, et son ex-épouse, Samantha Lee, ont annoncé leur décision de divorcer après quatre ans de mariage fin décembre 2021.

Les ex partagent une fille de deux ans nommée Soraya, et Tyrese a une autre fille issue de son précédent mariage avec Norma Mitchell.

Il y a quelques semaines à peine, la célèbre chanteuse semblait déterminée à reconquérir Samantha, sa future ex-femme.

Dans ce qui a semblé à beaucoup comme un geste étrange pour un homme qui venait de faire une annonce publique de son divorce imminent, Gibson a lancé un cri surprenant à Samantha sur Instagram.

Commentant un message d’anniversaire partagé par la femme du chanteur de gospel Kirk Franklin, Tammy, Gibson a écrit: «Happy Happy Happy Anniversary !!!!!! Magic Magic et plus de magie … Chère Samantha, c’était censé être nous …. rappelez-vous que les Franklins étaient nos objectifs de mariage !!!!!!!!!!!! Sourire souriant ……. Je vais la récupérer, regarde-moi! [ I think ]. »

Tyrese semble maintenant abandonner et passer à autre chose, alors qu’il a récemment partagé une vidéo de lui-même se rapprochant d’une nouvelle femme avec ses fans d’Instagram.

Qui est la nouvelle petite amie de Tyrese Gibson, Zelie Timothy?

Timothy, 26 ans, est un modèle et influenceur Instagram qui travaille en tant qu’ambassadeur de marque pour diverses entreprises.

Son compte Instagram compte actuellement un nombre impressionnant de 367000 abonnés. Elle a également une chaîne YouTube où elle publie des tutoriels de coiffure et de maquillage, ainsi que des vlogs personnels et des critiques de produits, bien qu’elle n’ait pas été mise à jour récemment.

Le lien dans sa bio Instagram révèle qu’elle gère également un compte OnlyFans.

Timothy apparaît comme une voix douce dans ses vidéos, transmettant un soupçon de timidité tout en restant confiant et éloquent. Elle est également une actrice en herbe et a déclaré que son concert idéal serait un rôle dans la série Netflix « Good Girls ».

L’activité Instagram de la paire montre qu’ils ont assisté ensemble au match des étoiles de la NBA à Atlanta le dimanche 7 mars et ont ensuite passé du temps dans une discothèque locale.

Tyrese a publié deux vidéos de lui-même et de Zelie, ainsi que des légendes faisant référence à son origine ethnique et à son signe astrologique.

Pour sa part, Zelie a partagé une vidéo d’elle-même et de Tyrese en train de se mettre à l’aise pendant qu’il soufflait sur une pipe à narguilé.

«Ce qui est compris n’a pas besoin d’être expliqué», a-t-elle sous-titré la vidéo.

Zelie a lancé sa société de faux cils, The Lash Mansion, en 2019, et est extrêmement fière de l’entreprise.

«C’est AU-DELÀ d’un rêve devenu réalité», a écrit Zelie dans la légende d’une vidéo YouTube sur son entreprise. «Tout ce que je voulais arriver se déroule.»

Zelie est aussi une maman fière.

Elle a même nommé l’un des produits de Lash Mansion en l’honneur de sa fille Za’riah, âgée de huit ans, affirmant que le style de cils Za’riah était «super super cher à mon cœur».

Zelie est née en République dominicaine, mais vit actuellement à Atlanta, en Géorgie, où elle a déménagé de Jacksonville, en Floride, à la fin de 2019.

Zelie dit qu’elle ne parle pas espagnol mais que sa fille le sait.

Le signe solaire de Timothy est Leo.

Zelie serait née à la fin du mois de juillet 1995 et serait un fier Lion, y compris le nom et l’emoji de son signe du zodiaque dans sa bio Insta.

Les traits communs du Lion incluent la confiance, la passion et le goût d’être sous les projecteurs, qui semblent tous appropriés.

Zelie a récemment partagé une republication sur le signe astrologique dans ses histoires Instagram.

«Tout le monde parle de la façon dont ils aiment l’attention et la popularité», lit-on dans le texte, «mais oublie que Leo est gouverné par le Soleil, qui est la volonté et le leadership. Les Léos sont capables de réaliser tout ce qu’ils veulent. »

Zelie, qui est ouvertement bisexuelle, a récemment discuté de son orientation sexuelle et des deux poids deux mesures qui en découlent dans le monde des rencontres lors d’une interview avec Southside Dash Radio.

«Depuis que je suis petite, je n’ai jamais vraiment craqué pour les gars», a déclaré Zelie. «C’était principalement des femmes … c’est juste quelque chose à leur sujet, je suppose.

L’article continue ci-dessous

À l’époque, Timothy a déclaré qu’elle était dans une relation semi-ouverte avec un homme avec lequel elle avait déménagé à Atlanta en provenance de Jacksonville. Même si elle a dit qu’il était à l’aise d’être impliqué avec des femmes, il n’en était pas de même pour les autres hommes, alors nous supposons que le temps passé en couple est terminé.

Zelie a été ouverte sur son expérience de la chirurgie esthétique.

Zelie a été d’une franchise rafraîchissante à propos de la réception d’une augmentation mammaire l’année dernière, qu’elle a documentée en détail sur sa chaîne YouTube.

L’influenceuse a publié trois vidéos distinctes sur le sujet au cours de son opération, entre fin 2019 et début 2020, dans l’espoir d’aider les autres à naviguer dans le processus.

« C’est pour les gens qui pensent à le faire ou sur le point de le faire », a écrit le vlogger. « C’est certainement un sujet controversé dont il faut parler sur YouTube, mais je préfère être honnête à 10000% avec vous et partager cette expérience incroyable. »

Dans les vidéos, Zelie discute de sa propre prise de décision et offre des informations médicales utiles.

Bien que la connexion de Zelie avec le chanteur intervienne dans la foulée de sa séparation d’avec son ex-femme Samantha, une source proche de Tyrese a déclaré à The Shade Room que les deux se fréquentaient officiellement et avaient de vrais sentiments l’un pour l’autre.

La source affirme que Tyrese et Zelie ont passé beaucoup de temps ensemble, s’amusant et se faisant rire.

Bien que les deux moitiés du couple aient récemment quitté des relations à long terme, l’informateur a assuré au public que ni l’un ni l’autre ne considérait leur relation comme un rebond, notant que Tyrese avait accepté la fin de son mariage avec Samantha et était prêt à passer à autre chose.

Les réactions envers le nouveau couple ont été mitigées.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont félicité le couple, mais d’autres étaient sceptiques, d’autant plus que le divorce de Tyrese n’est pas encore définitif.

«Sa femme mérite plus de respect que cela», a commenté un utilisateur d’Instagram sur la publication de Tyrese. «Même s’ils sont séparés, je ne suis pas d’accord qu’elle doive voir ça.

«Je me sens très déçu en lui, en tant qu’individu, pas en tant qu’acteur», a écrit un autre. «Pour l’amour de Dieu, vous n’avez pas à« être »avec quelqu’un. De toute évidence, il a des problèmes à résoudre en premier. »

« Pas d’ombre sur (Zelie), elle est jeune et belle », a précisé le commentateur. « IL doit se réparer lui-même. »

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.