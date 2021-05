Les arômes nous aident à surmonter les traumatismes

Nous, les êtres humains, sommes guidés par nos sens. Nous en avons plusieurs, mais les principaux sont cinq: l’ouïe, la vision, le toucher, le goût et l’odorat. L’odorat, en particulier, peut être très puissant pour divers aspects de notre vie, comme surmonter des traumatismes, par exemple.

Chaque odeur que nous sentons nous emmène à des moments de notre vie. Par exemple: l’odeur du gâteau à la semoule de maïs rappelle la maison de la grand-mère. L’odeur de la terre mouillée rappelle ce voyage spécial à l’intérieur des terres. Etc. Mais nous ne sommes pas seulement faits de bons souvenirs. Souvent, nous traversons des situations traumatisantes qui provoquent des blessures difficiles à cicatriser. Alors, comment surmonter ces traumatismes?

L’odeur peut nous aider une fois de plus. Tout comme certaines odeurs nous rappellent des situations spécifiques, il existe des senteurs qui nous aident également à surmonter les traumatismes. C’est parce qu’ils sont capables de perturber littéralement notre cerveau.

L’odorat est souvent capable de pénétrer notre masse cérébrale, atteignant des régions telles que le système limbique, liées aux souvenirs et aux émotions, en plus d’activer l’hypothalamus, qui produit des hormones importantes pour notre corps. Alors, comme il est si puissant, comment pouvons-nous utiliser notre odorat à notre avantage? La réponse est simple: grâce à l’aromathérapie.

L’aromathérapie utilise des huiles essentielles spécifiques pour recycler nos souvenirs. En d’autres termes, les arômes dégagés par les huiles, choisis spécifiquement pour chaque type de situation, éliminent ou équilibrent les vieux et mauvais sentiments et émotions, qui peuvent nous causer des problèmes.

Rappelez-vous que l’aromathérapie est également utilisée pour les traumatismes physiques, pas seulement émotionnels. Les traumatismes tels que les abus sexuels, les maladies et les accidents peuvent également être traités avec une thérapie par les odeurs. Cependant, il est important de souligner que les traitements conventionnels ne doivent pas être écartés dans ces cas. Consultez toujours votre médecin et travaillez ensemble.

Alors, pour traiter un traumatisme, que ce soit de n’importe quelle source, quelles sont les meilleures options d’huiles essentielles? Voir ci-dessous!

Huile essentielle de vétiver

L’huile essentielle de vétiver agit sur votre confiance en vous et votre force personnelle. Cette huile vous donne plus de courage et de détermination. Cela vous aide à avoir plus de flexibilité pour faire face à certaines situations et élimine une fois pour toutes vos problèmes de confiance.

Huile essentielle de benjoin

L’huile essentielle de benjoin fait un travail aromatique pour vous permettre de trouver votre équilibre. Idéal pour les traumatismes plus forts, qui, aussi difficiles qu’ils soient à éliminer, verront leurs sensations et leurs émotions créées par eux rétrécies, laissant la place à d’autres sensations qui vous feront du bien.

Huile essentielle de carotte

L’huile essentielle de carotte élimine les blessures nées de l’amertume, de l’amertume, de l’envie, de la jalousie et de la colère. Idéal pour contrôler l’agressivité et les caractéristiques explosives, telles que l’impulsivité et l’impatience.

Comment les utiliser – Pour utiliser des huiles essentielles, vous aurez besoin d’un diffuseur d’arômes. Choisissez simplement la meilleure option d’huile pour le traumatisme que vous subissez. Ensuite, déposez une à deux gouttes dans le diffuseur et utilisez-le quotidiennement.

Si vous n’avez pas de diffuseur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire couler l’huile essentielle sur votre oreiller ou votre drap. Vous pouvez également utiliser une goutte sur un objet dans une autre pièce que vous passez beaucoup de temps chez vous, comme le rideau de la fenêtre du salon (si vous y passez beaucoup de temps), par exemple.

Souvent, la manière généralisée d’utiliser les huiles essentielles permet de réduire les problèmes, mais pas de les éliminer. Dans de tels cas, vous devez contacter un professionnel de l’aromathérapie pour spécifier la meilleure façon d’utiliser cette technique pour vous. N’oubliez pas que chaque être humain est unique et que chaque personne réagit donc différemment.